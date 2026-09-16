Salice, Fratelli d’Italia auspica una coalizione di centrodestra competente e motivata

Salice, intervento di Antonella Persano, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Salice

“Nel quadro politico salicese regna la confusione e la pericolosa propensione da parte di alcuni esponenti di coltivare solo il proprio orticello. La maggioranza uscente è in frantumi, al punto tale che una parte fa accordi con alcuni consiglieri di minoranza, mentre l’altra comunque litiga per diverse velleità alla candidatura a Sindaco e per veti incrociati. Il Circolo Fratelli d’Italia di Salice Salentino è notevolmente cresciuto, risultando il primo partito alle ultime elezioni regionali, conta nuove adesioni di peso e spessore politico e, da protagonista, si prepara con responsabilità alle elezioni amministrative del 2027, consapevole di essere l’unico partito strutturato nel panorama politico salicese.

Naturalmente auspichiamo una chiara coalizione di centrodestra aperta alla partecipazione attiva dei cittadini, e che le scelte siano orientate, soprattutto ed in ogni caso, verso un radicale cambiamento rispetto ai politici che in questi anni si sono alternati esclusivamente per rivalse personali, compromettendo la crescita del nostro paese, mortificato da una gestione politico-amministrativa fallimentare, e per certi versi “oscura ed egocentrica”.

Fratelli d’Italia ha donne e uomini responsabili e capaci di interpretare il cambiamento di cui Salice ha bisogno. In questo contesto proponiamo un confronto con tutte le realtà politiche della nostra comunità salicese, per preparare un progetto politico-amministrativo veramente alternativo all’attuale maggioranza e ai suoi interpreti, vecchi e nuovi, ai trasformismi e inciuci dell’ultima ora, a chi in questi anni ha determinato e vorrebbe continuare a determinare, dentro e fuori dall’attuale maggioranza consiliare, questo scenario politico altamente frammentato, caotico e personalistico che ormai va avanti da più di 10 anni, con accordi e disaccordi che si firmano e si stracciano, con comizi personalistici e senza contenuto, con attacchi personali da parte di chi ha cacciato e di chi è stato cacciato dall’attuale maggioranza.

Fratelli d’Italia dice basta a tutto questo e si metterà in prima fila con donne e uomini all’altezza del cambiamento, soprattutto del modo di fare politica, costruendo un progetto credibile fin dalle fondamenta, consapevole di interpretare le aspettative e le esigenze della stragrande maggioranza dei cittadini salicesi”.