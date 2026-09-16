Ematoma alla testa, bimba di 18 mesi ricoverata al Fazzi: si indaga per ricostruire l’accaduto

SALENTO – Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire cosa sia accaduto a una bambina di 18 mesi, ricoverata in terapia intensiva dopo il ritrovamento di un ematoma alla testa.
La piccola è stata accompagnata dalla madre all’ospedale di Galatina, dove i sanitari hanno riscontrato la lesione e fatto scattare la segnalazione alle forze dell’ordine.
Trasferita al Vito Fazzi di Lecce, è stata sottoposta a un intervento chirurgico durato diverse ore. L’ematoma, secondo le prime informazioni, risalirebbe a più di 24 ore prima del ricovero.
Le condizioni della bambina, fortunatamente, sarebbero in miglioramento e sarebbe fuori pericolo. Restano da chiarire quando sia avvenuto l’episodio e cosa abbia provocato la lesione.
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