Lecce, 2.210 cestini portarifiuti e cinque tonnellate di rifiuti al giorno: il Comune prepara il taglio

LECCE – Duemiladuecentodieci cestini previsti dal contratto, contro i 2.338 del 2021, cinque squadre impegnate ogni giorno nella raccolta e circa cinque tonnellate di rifiuti recuperate quotidianamente dai portarifiuti stradali. Troppi evasori e incivili lasciano i sacchi delle immondizie domestiche davanti ai cestini portarifiuti. I numeri spingono il Comune di Lecce verso una riduzione consistente dei cestini presenti in città, con l’obiettivo dichiarato di alzare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata, oggi superiore al 70 per cento, fino alla soglia del 75.

Il tema è tornato al centro della Commissione Ambiente dopo la rimozione di diversi contenitori, a partire da quelli presenti in via Trinchese nel tratto riqualificato, e dopo le perplessità emerse anche all’interno della maggioranza. L’assessore all’Ambiente Severo Martini prova a frenare l’idea di una cancellazione generalizzata, ma conferma che una revisione della distribuzione è sul tavolo. “Nessuno pensa di svegliarsi domani mattina ed eliminare tutti i cestiniz”, ha chiarito, spiegando però che nelle vie del passeggio dovranno restare più numerosi, mentre nelle zone meno frequentate la presenza potrà essere ridotta.

La riduzione, in realtà, è già iniziata. Il dirigente Roberto Brunetti ha spiegato che sono stati eliminati i cestini extracontrattuali per riportare il numero entro i limiti previsti dall’appalto. Il nuovo contratto del servizio di igiene urbana dovrebbe segnare un ulteriore passo in questa direzione. L’ipotesi tecnica è arrivare a una diminuzione anche del 50 per cento in alcune aree, soprattutto dove i contenitori vengono utilizzati impropriamente come punti di conferimento dei rifiuti domestici.

“Ogni giorno cinque squadre raccolgono cinque tonnellate di rifiuti dai cestini”, ha sottolineato Brunetti. Secondo il dirigente, questo fenomeno pesa per almeno un punto sulla raccolta differenziata: “Oggi siamo oltre il 70 per cento e senza questi conferimenti potremmo essere al 71-72 per cento”. Da qui la necessità, secondo gli uffici, di intervenire sui punti più critici, soprattutto nelle strade meno frequentate, dove attorno ai cestini si formano spesso accumuli di sacchetti. Martini ha ricordato che il fenomeno produce un doppio danno, “per il decoro della città e perché si abbassa la quota di differenziata da cui dipende quello che paghiamo per la Tari”. In alcune zone, ha aggiunto, “alle sette del mattino troviamo una vera e propria discarica a cielo aperto”.

Non tutti, però, sono convinti che togliere i cestini sia la soluzione. Sergio Della Giorgia, capogruppo di Lecce Città Pubblica, ha proposto modelli di cestini con imbocco più piccolo per impedire il conferimento di interi sacchetti, mentre Giovanni Occhineri ha chiesto una distribuzione più equa dei cestini per le deiezioni canine. Fabiola Cicirillo ha invece rilanciato l’idea dei cestini smart, capaci di compattare i rifiuti e ostacolare gli abbandoni impropri.

Sul fronte delle deiezioni animali, Brunetti punta su “dog toilette” distribuite in vari punti della città, convinto che il problema sia prima di tutto nei comportamenti. Resta però aperta la questione di fondo: meno cestini significheranno davvero meno rifiuti abbandonati o semplicemente uno spostamento del problema altrove? La linea del Comune, comunque, sembra ormai definita: ridurre i contenitori per provare ad aumentare la differenziata e contenere gli abusi.