Arriva a Gallipoli “Segni Mossi Parade”

GALLIPOLI (Lecce) – Parte col botto il 12 settembre “Babele – Festival Multidisciplinare d’Emergenza”.

Un appuntamento attesissimo quello che dà il via alla rassegna organizzata da ZeroMeccanico Teatro sotto la direzione artistica di Ottavia Perrone e Francesco Cortese, giunta quest’anno alla sesta edizione.

In cartellone sino al prossimo 9 ottobre, il Festival è organizzato con il sostegno del POC Puglia 2021–2027 – Linea d’intervento 6.2 e col patrocinio del Comune di Gallipoli.

Segni Mossi scende in strada. Per la prima volta. Nella Città Bella.

Il progetto nato nel 2014 dall’incontro tra l’artista visivo Alessandro Lumare e la coreografa Simona Lobefaro porta la propria ricerca fuori dagli spazi laboratoriali e la trasforma in una grande esperienza collettiva che attraversa la città.

Segni Mossi Parade è un grande gioco fisico e grafico: 250 m² di carta, 400 pastelli a olio, 25 litri di tempera, pannelli, cerchi e altri spropositi diventano materia per un’azione collettiva che mette in relazione corpo, movimento, spazio e segno.

Un fiume di persone attraverserà Gallipoli, da Piazza Tellini a Piazza Aldo Moro, trasformando progressivamente la città in un enorme disegno in movimento.

A sostenere il percorso, i fiati della Gambling Band.

Segni Mossi non è assistere a una performance, ma entrarci dentro: muoversi, lasciare tracce, incontrare altri corpi, sperimentare. Il segno che diventa esperienza, gesto, relazione.

Nato nelle scuole pubbliche di Roma, dal 2015 lo spettacolo haha portato training, workshop e performance in più di 30 Paesi nel mondo.

Nel 2017 e nel 2019 è stato selezionato da HundrED tra i 100 progetti educativi più innovativi a livello mondiale.

Una grande overture internazionale per “Babele”, dunque.

Un melting pot di linguaggi artistici e di condivisione. Un cartellone che intreccia teatro, performance, incontri e azioni urbane con artisti e compagnie tra le più significative della scena contemporanea italiana.

Questo è Babele – Festival Multidisciplinare d’Emergenza.

Il tema dell’edizione 2026 è “Disobbedire la Forma”.

«Dopo aver abitato la catastrofe – le parole di Ottavia Perrone e Francesco Cortese – il passo successivo è riconoscere ciò che, silenziosamente, le dà struttura: la forma. Quella che modella i corpi, educa gli sguardi, ordina il possibile, la forma che addestra, addomestica, dispone, quella che ci vuole contenuti, classificabili, performanti.

Nel 2026 Babele non si limita a reagire, sceglie di disobbedire.

Non una rivolta rumorosa, ma un gesto chirurgico. Scartare la traiettoria prevista, deviare il bordo, sabotare la misura. Disobbedire alla forma significa esporsi all’irregolare, al dissonante, al fluido.

È un atto politico e poetico insieme – concludono i direttori artistici di “Babele”- spezzare la norma per riaprire il possibile, rendere il margine un luogo abitabile, lasciare che qualcosa, finalmente, non stia al suo posto».

Dal 12 settembre al 9 ottobre, il Festival attraverserà Gallipoli mettendo in relazione centro e periferia, piazze e parchi, spazi culturali e luoghi quotidiani.

Undici appuntamenti, 11 momenti di condivisione attesa.

ZeroMeccanico Teatro, fondato nel 2013 in Puglia da Ottavia Perrone e Francesco Cortese, utilizza l’arte scenica come linguaggio trasversale, in dialogo con arte contemporanea e scrittura. La compagnia produce spettacoli caratterizzati da una ricerca poetica, politica e visionaria, e parallelamente agisce sul territorio con laboratori, festival e progetti formativi. Tra le iniziative principali: MòVimento laboratori teatrali per tutti (dal 2013), i cicli indipendenti ContaminAzioni e Piccole ContaminAzioni, la rassegna Agorart (2021), il Gallipoli in Poesia Festival (dal 2019) e il Babele Festival, nato nel 2021 come spazio multidisciplinare capace di abbattere le distanze tra artisti, pubblico e città. Da sempre ZeroMeccanico costruisce esperienze che intrecciano scena, comunità e luoghi.