Varco tra via Costadura e viale De Pietro, la direttrice dei lavori apre alla verifica tecnica. Rotundo: “Serve la volontà politica”

LECCE – Il nodo adesso non è più soltanto politico. Dopo settimane di proteste, richieste e confronti sulla nuova viabilità tra via Di Porcigliano e via Colonnello Costadura, il sopralluogo della Commissione Controllo XI ha portato per la prima volta sul posto anche la direttrice dei lavori del Pnrr, l’architetta Valentina Galluccio, chiamata a chiarire fino a che punto sia ancora possibile modificare il progetto dell’isola pedonale in fase di realizzazione tra via Colonnello Costadura e viale De Pietro. Ed è proprio dal suo intervento che è emerso il dato più significativo della mattinata: dal punto di vista tecnico l’apertura di un varco non è impossibile, ma la modifica deve fare i conti con un cantiere ormai in chiusura, con un’impresa in ritardo sui tempi e con i vincoli legati al finanziamento Pnrr. “Il lavoro è approvato ed eseguito come da progetto. Siamo in chiusura. L’impresa è in penale perché bisognava finire il 31 agosto. Attualmente l’impresa è in ritardo. Inserire una variazione sul progetto non è così semplice”, ha spiegato Galluccio ai componenti della commissione e ai rappresentanti dei comitati di residenti presenti al sopralluogo.

Una posizione prudente, dunque, ma non una chiusura. La direttrice dei lavori ha infatti lasciato aperta anche la possibilità che l’intervento possa essere valutato una volta conclusa l’opera, fermo restando che sulla stessa piazzetta è prevista anche una pista ciclabile e che il progetto, essendo finanziato con risorse Pnrr, è sottoposto al vincolo di mantenimento per cinque anni. In caso di variante giustificata da ragioni di pubblica utilità, tuttavia, una modifica potrebbe essere presa in considerazione. La soluzione avanzata dai residenti e dall’opposizione resta quella di riaprire il collegamento carrabile da via Colonnello Costadura verso viale De Pietro, passando dall’area dell’ex Enel, così da creare una via di sfogo alternativa e ridurre il peso del traffico su via Di Porcigliano.

Il presidente della Commissione Controllo XI Antonio Rotundo ha ribadito che la questione richiede anzitutto una scelta dell’amministrazione: “Non ho invitato i tecnici perché si tratta di una volontà politica”. Poi, di fronte alla presenza della direttrice dei lavori, ha rilanciato la richiesta di una valutazione concreta: “Il cantiere non è finito: realizzare uno sbocco su viale De Pietro non costerebbe poi così tanto. Mi dicono che è un lavoro che può fare anche la Lupiae in economia: non si tratta di un’opera costosa e complicata”. Rotundo punta così a esercitare una moral suasion nei confronti del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla, che finora ha evidenziato le difficoltà burocratiche e amministrative legate a una variante in questa fase.

Sulla stessa linea dei residenti si è schierato anche il consigliere di minoranza Giovanni Occhineri, che dopo il sopralluogo ha sottolineato come la presenza della direttrice dei lavori abbia segnato un passo in avanti rispetto ai precedenti confronti. “Con il presidente Antonio Rotundo, alla presenza del comitato formatosi spontaneamente nel quartiere, abbiamo ufficialmente richiesto di riaprire la connessione fra via Colonnello Costadura e viale De Pietro per il problema di flussi di traffico rilevati”, ha spiegato Occhineri. Il consigliere ha quindi evidenziato l’apertura registrata sul piano tecnico: “Questa volta era presente la direttrice dei lavori, architetta Galluccio, che ha mostrato disponibilità e apertura tecnica verso tale modifica al progetto”.

Da qui la richiesta di un pronunciamento politico dell’amministrazione: “Ora, alla luce del sopralluogo tecnico effettuato, non ci resta che attendere che si renda nota la volontà degli assessori competenti. Noi, insieme ai residenti, rimaniamo fiduciosi circa una risposta positiva, avendo peraltro constatato la semplicità dell’intervento che prevederebbe esclusivamente la riapertura di una piccola porzione dell’isola pedonale che si sta realizzando”. Più cauto l’assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia, che ha ricordato come ogni eventuale intervento debba essere verificato sotto il profilo tecnico ed economico: “È chiaro che il collega dei Lavori pubblici dovrà andare a vedere tutto il sistema di questo progetto e approfondire un’eventuale variante. Ma bisogna verificare che ci siano prima le condizioni tecniche, compatibili con le tempistiche e con l’economia del Comune”. Il sopralluogo, dunque, non ha prodotto una decisione definitiva, ma ha spostato il confronto su un terreno più concreto: la modifica non è stata esclusa dai tecnici. Adesso la risposta attesa dai residenti riguarda soprattutto la volontà dell’amministrazione di trasformare quella possibilità in una scelta.