Festival Muse Salentine, dal 7 all’11 settembre ad Alessano

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ALESSANO (Lecce) – Per la sua seconda sessione stagionale, il Festival Muse Salentine sceglie la dimensione raccolta di settembre, proponendo un programma di alto profilo cameristico. La rassegna, fondata e diretta dal belga Charles Adriaenssen e giunta alla sedicesima edizione, riprende il suo percorso dopo il sold-out dei concerti di agosto. Dal 7 all’11 settembre, la cornice di Palazzo Sangiovanni ad Alessano ospiterà cinque produzioni che vedono protagonisti alcuni dei nomi più interessanti del panorama concertistico europeo, inseriti in un contesto architettonico di pregio seicentesco.

Il festival si rivolge ad un uditorio internazionale e preparato, accogliendo sia i turisti stranieri ancora presenti in Puglia sia flussi di appassionati che arrivano specificamente da Francia, Belgio, Svizzera e Olanda. La scelta di questo periodo, caratterizzato da una maggiore quiete, favorisce un’immersione totale nella qualità delle esecuzioni, valorizzando il legame tra la grande tradizione musicale e la storia dei luoghi che la ospitano.

L’apertura del 7 settembre è affidata alla violoncellista Miriam Prandi, musicista che unisce una tecnica rigorosa ad una rara polivalenza strumentale (essendo anche pianista affermata). Vincitrice del RahnMusikpreis e solista con orchestre come la musicAeterna di Currentzis, la Prandi porterà ad Alessano la voce del suo violoncello Grancino del 1712, strumento ideale per esaltare il suo calore timbrico. L’8 settembre vedremo all’opera Evangelina Mascardi, autorità assoluta nel campo del liuto. La sua carriera, costruita tra la Schola CantorumBasiliensis e collaborazioni con direttori come Sir John Eliot Gardiner e Simon Rattle, è testimoniata da trenta CD e numerosi Diapason d’or. La Mascardi garantisce un approccio filologico che rende l’esecuzione barocca un’esperienza di estrema attualità espressiva.

Il concerto del 9 settembre propone un dialogo paritario tra il violino di Julien Chauvin e il clavicembalo di Louise Acabo. Chauvin, figura centrale della prassi esecutiva storicamente informata con il suo Le Concert de la Loge, condivide il palco con la Acabo, definita da ElPaís una delle migliori interpreti della sua generazione. Il loro incontro è un esempio di simbiosi cameristica basata su una formazione d’eccellenza e su una carriera solistica internazionale. Il 10 settembre sarà la volta di AlexeyZuev, pianista formatosi al Mozarteum di Salisburgo. Zuev, premiato ai concorsi Prokofiev e Géza Anda, è celebre per la sua capacità di affrontare i tasti sia storici che moderni con la medesima profondità, come confermato dalla sua recente antologia critica sulle trascrizioni di Stravinsky.

Il festival si conclude l’11 settembre nuovamente con AlexeyZueve con GraemeSteele Johnson, clarinettista versatile lodato per la sua tecnica “senza pari”.Johnson è un artista capace di integrare ricerca accademica e comunicazione moderna, curando arrangiamenti di Debussy e Gershwin eseguiti globalmente. Insieme al quintetto WindSync e come solista, l’interprete americano offre una lettura originale dello strumento.Zuevarricchisce la serata con l’esperienza di una carriera internazionale che lo vede collaborare con grandi orchestre europee. Le esecuzioni avranno luogo alle ore 20:00 a Palazzo Sangiovanni (Piazza Castello 3, Alessano).