Sport, salute, inclusione e ricerca: nasce il “Salento Smart Sport Campus”

LECCE – Nasce il “Salento Smart Sport Campus”: mercoledì 9 settembre alle 19 a Martignano la presentazione dell’accordo istituzionale fra il Comune di Martignano, la Regione Puglia, la Provincia, l’Università del Salento, l’Unione Sportiva Lecce, l’Istituto comprensivo di Calimera-Caprarica-Martignano, l’IISS “Salvatore Trinchese” di Martano, l’Ambito Territoriale Sociale di Martano, il CONI Puglia, il Comitato Italiano Paralimpico, il CUSI e Confindustria Lecce.

Il progetto punta a costruire, su 33 ettari nel territorio di Martignano — dove sorge il nuovo centro sportivo dell’Unione Sportiva Lecce — un ecosistema che integri impianti sportivi, didattica universitaria, ricerca scientifica e servizi socio-sanitari. A ispirarlo è il paradigma “Sport One Health” che l’Università del Salento promuove per tenere insieme salute della persona, ambiente e benessere delle comunità.

All’interno del partenariato, l’Ateneo mette e metterà e a disposizione le proprie competenze scientifiche e formative. Il contributo di UniSalento passa per il corso di studio in Diritto e Management dello Sport e per l’area delle Scienze Motorie e Sportive, con seminari, project work e tirocini per gli studenti e le studentesse. Riguarda la ricerca su governance e gestione degli impianti, il diritto sportivo e la giustizia sportiva, l’alta formazione per dirigenti e operatori del settore. E investe in modo diretto lo sport paralimpico e l’inclusione: l’Università progetterà protocolli di valutazione funzionale e motoria per atleti con disabilità, programmi di attività fisica adattata per le persone fragili e linee guida per l’accessibilità degli impianti, oltre a studi sull’impatto sociale e sanitario della pratica sportiva e alla partecipazione a bandi di ricerca nazionali ed europei.

All’incontro di presentazione, che si terrà a Palazzo Palmieri, interverranno la rettrice Maria Antonietta Aiello, il sindaco di Martignano Luigino Sergio, il vice presidente della Regione Puglia, Christian Casili; il presidente della Provincia di Lecce e dell’Ambito Territoriale Sociale di Martano Fabio Tarantino, il presidente dell’Unione Sportiva Lecce Saverio Sticchi Damiani, la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Calimera-Caprarica-Martignano Elisabetta Dell’Atti, la dirigente dell’IISS “Salvatore Trinchese” di Martano Alieta Sciolti, il presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto e il presidente di Confindustria Lecce Valentino Nicolì.