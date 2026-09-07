Galatina, un’estate da ricordare: il Flashback Festival è stato un successo. L’associazione Boomers: “Un grande lavoro della macchina organizzativa”

GALATINA – Si è concluso con uno straordinario successo il Flashback Festival di Galatina, ultimo tassello di un’estate culturale particolarmente intensa che ha visto l’associazione Boomers and Co APS protagonista con una serie di iniziative capaci di richiamare migliaia di persone nel cuore della città. Quattro giornate affollatissime hanno accompagnato il gran finale del Festival, chiuso nel ricordo e nelle atmosfere musicali di Lucio Dalla, suggellando un percorso iniziato con l’energia popolare de Le Ronde della Taranta e arrivato fino a settembre con un cartellone che ha saputo mescolare musica, cinema, spettacolo, talk show, incontri e cultura.

A tracciare il bilancio è il direttore di produzione Alessandro Spongano, che sottolinea il valore di un lavoro collettivo portato avanti insieme al direttore artistico Gigi Rigliaco e a tutta la squadra dei Boomers. “Da direttore di produzione, sento il bisogno profondo di fermarmi un momento, guardare indietro e dire un immenso grazie”, spiega Spongano. “È stata una stagione intensa, una di quelle sfide che tolgono il fiato ma che regalano le soddisfazioni più grandi della vita. Un percorso iniziato con l’energia travolgente e l’orgoglio identitario de Le Ronde della Taranta, che hanno fatto battere il cuore di Galatina a un ritmo ancestrale e unico, e culminato nel viaggio incredibile del nostro Flashback Festival”.

Dietro il successo degli appuntamenti, secondo Spongano, c’è soprattutto una macchina organizzativa che ha saputo reagire agli imprevisti e lavorare senza sosta. “In questi mesi abbiamo dimostrato cosa significa essere una vera squadra. Abbiamo sognato in grande, abbiamo lavorato giorno e notte dietro le quinte e abbiamo affrontato imprevisti dell’ultimo secondo con la lucidità, la professionalità e la resilienza che solo un gruppo unito possiede”. Il direttore di produzione rivolge poi un ringraziamento particolare al presidente Gigi Rigliaco, “per il suo preziosissimo e instancabile lavoro di direzione artistica e conduzione del Flashback Festival”, e ai componenti dell’associazione Luigi Longo, Antonio Marra, Tony Schirinzi, Walter Bodelmonte, Salvatore Coroneo e Rino Tundo.

Nel lungo elenco dei ringraziamenti entrano anche gli sponsor, a partire da Sabellauto, l’amministrazione comunale di Galatina guidata dal sindaco Fabio Vergine, gli uffici comunali, la Polizia locale, le forze dell’ordine, la Protezione civile, il personale tecnico guidato da Antonio Maglio, Riccardo Maglio e Alessio De Riccardis per il supporto nelle operazioni logistiche di allestimento e smontaggio. Ma il cuore del bilancio resta il pubblico, che nelle quattro serate del Flashback Festival ha riempito piazza San Pietro e accompagnato ogni appuntamento con una partecipazione costante.

“Il ringraziamento più importante va a voi, al pubblico meraviglioso che ha riempito le piazze galatinesi, che ci ha sostenuto e che oggi ci sta sommergendo di commenti positivi. La vostra energia è la nostra benzina”, sottolinea Spongano. Una chiusura col botto, dunque, per un settembre che ha raccolto l’eredità delle Ronde della Taranta e l’ha trasformata in un nuovo momento di aggregazione, fino all’ultima serata dedicata alla memoria musicale di Lucio Dalla. “Galatina e il Salento meritano questo, e noi siamo fieri di aver fatto la nostra parte. L’estate sta finendo, ma la nostra voglia di fare cultura e creare comunità non si ferma qui”, conclude Spongano. Le luci sul palco si sono spente, ma il bilancio consegna alla città un’estate segnata da piazze piene e da una proposta culturale che Boomers and Co. punta ora a trasformare in un patrimonio da far crescere anche oltre la stagione estiva.