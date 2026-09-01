Auto in fiamme sulla statale 101, 58enne muore dopo oltre una settimana

CARMIANO (Lecce) – Non ce l’ha fatta Sergio Cuna, il 58enne di Carmiano rimasto gravemente ustionato dopo l’incendio della sua auto sulla statale 101 Lecce-Gallipoli. L’uomo è morto nella tarda serata di ieri, dopo oltre una settimana di ricovero e cure.

L’incidente era avvenuto nel pomeriggio del 23 agosto, all’altezza dello svincolo San Donato-Galatina. Cuna era alla guida della vettura, alimentata a Gpl, quando si era accorto del fumo proveniente dal cofano. Era riuscito ad accostare e a scendere dal mezzo, ma una fiammata improvvisa lo aveva investito mentre si allontanava, provocandogli ustioni in diverse parti del corpo.

Pochi istanti dopo le fiamme avevano avvolto completamente l’auto, distruggendola. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, insieme alla polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Soccorso dal 118, il 58enne era stato trasportato al Trauma Center del Vito Fazzi di Lecce. Le condizioni avevano poi reso necessario il trasferimento al centro Grandi ustionati del Perrino di Brindisi, dove è rimasto ricoverato fino al tragico epilogo.

Nel pomeriggio, a Carmiano, si sono svolti i funerali nella chiesa di Sant’Antonio Abate.