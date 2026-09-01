Mare violato, la Puglia è seconda in Italia: nel Salento abusi e sequestri lungo la costa. L’amara fotografia di Legambiente

La Puglia sale al secondo posto nella classifica nazionale del mare violato, mentre la provincia di Lecce compare ripetutamente nel lungo elenco di abusi edilizi, occupazioni illegali del demanio e strutture realizzate senza autorizzazione lungo la costa. È il quadro tracciato da “Mare Monstrum 2026”, il dossier di Legambiente basato sull’attività svolta nel 2025 dalle forze dell’ordine e dalle Capitanerie di porto nelle 15 regioni e nelle 61 province costiere italiane. A livello nazionale sono stati effettuati 750.828 controlli, il 19,8 per cento in meno rispetto al 2024. Sono stati accertati 20.490 reati e 36.322 illeciti amministrativi, per un totale di 56.812 violazioni: circa 156 al giorno e più di sei ogni ora. Le persone denunciate sono state 21.726, quelle arrestate 93, mentre i sequestri penali hanno raggiunto quota 3.267. A questi numeri si aggiungono 37.680 sanzioni amministrative, per un valore complessivo superiore a 191 milioni di euro.

La Puglia, con 85.342 controlli, registra 2.599 reati, pari al 12,7 per cento del totale nazionale, preceduta soltanto dalla Campania, che ne conta 4.002. Seguono la Sicilia con 2.448 reati, la Calabria con 1.929 e la Liguria con 1.581. In Puglia le persone denunciate sono state 2.569, gli arresti 12 e i sequestri 484. Gli illeciti amministrativi ammontano a 3.196, mentre le sanzioni amministrative raggiungono il dato particolarmente elevato di 7.284, per un valore di 34.670.735 euro. Sommando reati e illeciti amministrativi, le violazioni pugliesi arrivano così a 5.795. Rapportato agli 865 chilometri di costa, il dato corrisponde a 6,7 infrazioni per chilometro e colloca la regione all’undicesimo posto nella relativa graduatoria, guidata dalla Basilicata con 23,6 violazioni per chilometro, seguita da Emilia-Romagna con 19,9, Campania con 18,6 e Liguria con 15,1. Il rapporto evidenzia inoltre che Campania, Puglia, Calabria e Sicilia concentrano insieme 10.978 reati, il 53,6 per cento del totale nazionale. Il principale fronte dell’illegalità resta quello dei rifiuti e dell’inquinamento marino: in Italia sono stati accertati 7.317 reati, il 35,7 per cento del totale, con 8.397 persone denunciate, 86 arresti, 2.452 sequestri penali e sanzioni per oltre 145,8 milioni di euro. Nella classifica delle regioni più colpite dall’inquinamento la Campania è prima con 1.655 reati, seguita proprio dalla Puglia con 884, dalla Calabria con 731, dal Lazio con 693 e dalla Sardegna con 539. La Puglia conta in questo settore 867 denunciati, 12 arresti, 310 sequestri, 350 illeciti amministrativi e altrettante sanzioni. Spicca soprattutto il loro valore economico, pari a 28.577.769 euro: il più alto d’Italia, superiore anche ai 24,6 milioni registrati in Campania.

CEMENTIFICAZIONE

Molto pesante è anche il bilancio del cemento illegale. Nel Paese sono stati accertati 6.189 reati, il 30,2 per cento del totale, con 6.485 persone denunciate, sette arresti, 653 sequestri e 11.012 illeciti amministrativi. Anche in questa graduatoria la Puglia è seconda: 953 reati, pari al 15,4 per cento del dato nazionale, 940 denunciati, 142 sequestri, 1.071 illeciti amministrativi e sanzioni per oltre 5,2 milioni di euro. Davanti c’è ancora la Campania con 1.166 reati, mentre alle spalle si trovano Sicilia con 806 e Calabria con 588. È in questo capitolo che emerge con maggiore evidenza il caso della provincia di Lecce. A Porto Cesareo, secondo il dossier, è stato scoperto un campeggio completamente abusivo composto da 73 casette e una piscina, realizzato su un terreno agricolo. Sempre a Porto Cesareo, in località Padula Fede, sono stati sequestrati uno stabilimento balneare, un solarium e le attrezzature collocate sulla spiaggia senza autorizzazione, con la denuncia di due persone. A Torre Chianca i carabinieri forestali, utilizzando un drone, hanno individuato e sequestrato il cantiere di una piscina illegale in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. A San Foca, nel territorio di Melendugno, i controlli aerei dell’operazione “Another brick” hanno fatto emergere l’ampliamento abusivo di un fabbricato, con tettoie e pavimentazioni in cemento. A Marittima di Diso la Guardia di finanza ha invece riscontrato in un noto stabilimento balneare un gazebo, una pavimentazione, una tettoia e altri manufatti privi di autorizzazione, oltre all’utilizzo privato di una pedana comunale di accesso al mare. A Lido Conchiglie, tra Gallipoli e Sannicola, sono stati sequestrati quattro box trasformati in case vacanza e quattro villette, con la denuncia del titolare della società proprietaria.

LA PESCA ILLEGALE

Sul fronte della pesca illegale, il dossier conta in Italia 4.338 reati, quasi 12 al giorno, 4.194 denunciati e 146 sequestri penali, che hanno permesso di bloccare oltre 11mila attrezzi e più di 721mila chili di prodotto ittico, circa 1.977 chili al giorno. La Puglia è quarta con 458 reati, 458 denunciati, 31 sequestri, 569 illeciti amministrativi e sanzioni per 810.964 euro, dietro Sicilia, Liguria e Calabria. Infine, per le violazioni del Codice della navigazione e della nautica da diporto, i reati nazionali sono 2.646 e gli illeciti amministrativi 12.015. La Puglia occupa ancora il quarto posto con 304 reati, 304 denunciati, 1.206 illeciti amministrativi e 1.179 sanzioni. Numeri che, secondo Legambiente, confermano una pressione ancora fortissima sull’ecosistema marino e costiero pugliese e mostrano come il Salento, con il suo patrimonio paesaggistico e turistico, continui a essere uno dei territori più esposti all’assalto del cemento e all’uso illegale delle spiagge.

“I numeri di Mare Monstrum 2026 fotografano solo la punta dell’iceberg: la quota d’illegalità sommersa continua a minacciare gravemente gli ecosistemi marini – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – Se nel 2025 si è registrato un calo dei reati, ciò è dovuto sia all’efficacia preventiva delle nuove pene ambientali sia a una contrazione dei controlli sul territorio. Da 28 anni Legambiente porta avanti con coraggio un impegno costante di denuncia attraverso campagne come Goletta Verde, accendendo i riflettori su piaghe quali la mala depurazione, il cemento abusivo e la pesca di frodo. Tuttavia, oltreall’azione delle nostre denunce e al prezioso lavoro quotidiano delle Capitanerie di porto e delle forze dell’ordine, serve un deciso cambio di passo da parte delle istituzioni per reprimere ulteriormente questi fenomeni. Governo, Parlamento ed enti locali devono fare fino in fondo la propria parte con interventi non più rinviabili per rafforzare il sistema dei controlli repressivi e preventivi, per proteggere il patrimonio ambientale e l’economia turistica del mare“.

Le proposte: 1) Ripristinare l’efficacia dell’art.10-bis della legge 120/2020, affidando ai Prefetti l’abbattimento degli abusi edilizi non demoliti dai Comuni. 2) Prevedere il finanziamento con 100 milioni di euro l’anno del Fondo di rotazione istituito presso la Cassa depositi e prestiti a favore dei Comuni che demoliscono abusi edilizi e destinare 50 milioni l’anno a procure Generali e Prefetture per l’esecuzione delle sentenze di condanna. 3) Rafforzare il contrasto alle occupazioni abusive del demanio marittimo per ripristinare la legalità, tutelare l’ambiente e garantirne la fruizione pubblica. 4) Prevedere sanzioni penali per dirigenti comunali che non applicano le norme contro l’abusivismo edilizio e per i funzionari delle aziende erogatrici che stipulano contratti illegittimi con proprietari di immobili abusivi. 5) Rilanciare, a livello locale e nazionale, la costruzione e l’adeguamento dei sistemi fognari e di depurazione, integrando la gestione del ciclo idrico con quella dei rifiuti. 6) Aumentare la circolarità delle acque reflue e dei fanghi di depurazione, puntando su riuso (non è stato ancora emanato il DPR su questo tema), recupero di materia ed energia, e aggiornando la normativa con regole chiare “end of waste”. 7) La piena attuazione alla Direttiva UE 2019/883 sugli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti delle navi e introdurre divieti stringenti per lo scarico in mare, come zone speciali di divieto anche oltre le 12 miglia dalla costa. 8) Promuovere politiche attive e misure per la prevenzione nella produzione e per la lotta all’abbandono e la dispersione dei rifiuti. 9) Potenziare i controlli delle Agenzie regionali e provinciali protezione ambientale attraverso il Sistema Nazionale SNPA, rendendo operativa la legge 132/2016 con l’approvazione dei decreti attuativi mancanti. 10) L’adozione, da parte del Governo e del Parlamento, di adeguati interventi normativi con sanzioni efficaci contro la pesca illegale, non dichiarata e non documentata.