Guardia di Finanza, Stefanazzi: “Grazie al Generale Ciotti, buon lavoro al Colonnello Fedeli”

“In occasione dell’avvicendamento alla guida del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Generale di Brigata Stefano Ciotti per i cinque anni di lavoro al servizio del Salento.

In un territorio che sconta fragilità economiche e sociali profonde, le Fiamme Gialle hanno saputo assicurare, sotto la sua guida, un presidio costante di legalità e un’azione efficace di contrasto agli illeciti economico-finanziari, al traffico di stupefacenti e al reinvestimento dei proventi illeciti nel tessuto produttivo locale. Al Generale Ciotti va il mio augurio più sincero per il prestigioso incarico che assumerà a Roma alla guida di un Nucleo Speciale del Corpo.”

Così Claudio Stefanazzi, deputato salentino del Partito Democratico.

“Al Colonnello Ortensia Fedeli, prima donna ad assumere la guida del Comando Provinciale, rivolgo un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro. L’esperienza maturata alla guida del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce è la migliore garanzia di continuità nella necessaria azione a difesa della legalità sul nostro territorio.”