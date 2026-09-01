Ritrovato sul ciglio della strada vicino la discoteca con una botta in testa, mistero sul ferimento di un 17enne

CASTRO (Lecce) – Un grave trauma cranico, un tasso alcolemico molto elevato e soprattutto nessuna certezza su cosa sia accaduto. È ancora tutta da ricostruire la vicenda di un 17enne di Spongano trovato in fin di vita nelle prime ore di domenica lungo la provinciale 275, al confine tra Castro e Ortelle, non lontano dal Blubay.

Il ragazzo, ora ricoverato in Rianimazione al “Vito Fazzi” di Lecce, sarebbe stato trovato riverso sul ciglio della strada da alcuni passanti, che hanno dato l’allarme. Poco dopo è arrivato anche il padre.

A cercare di ricostruire quelle ore sono i carabinieri della stazione di Spongano, impegnati a verificare gli ultimi spostamenti del giovane. Il 17enne aveva trascorso la serata nella discoteca della zona e, al termine, avrebbe intrapreso il viaggio verso casa. Poi qualcosa è accaduto lungo il percorso.

Resta da capire se possa essere stato investito, se sia caduto accidentalmente o se dietro il grave ferimento ci sia un’altra dinamica. Tra le ipotesi al vaglio dei militari c’è anche quella di una lite. Nessuna pista viene al momento esclusa.