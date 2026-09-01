Malore mentre fa il bagno, muore a 76 anni durante la vacanza a Torre dell’Orso

TORRE DELL’ORSO (Lecce) – Ancora una tragedia nei mari del Salento. A farne le spese è il 76enne Alessandro Tassi, residente a Ferrara, in vacanza con la moglie a Torre dell’Orso.

L’uomo si trovava in acqua quando, intorno alle 16.30, è stato colto da un improvviso malore. È stato immediatamente soccorso e riportato sulla spiaggia, Nel frattempo è scattata la richiesta di intervento al 118.

I sanitari hanno provato a lungo a rianimarlo, ma senza riuscirci. Dopo i disperati tentativi, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La scena si è consumata davanti alla moglie e a numerosi bagnanti. Sul posto è intervenuta la Guardia costiera di San Foca. Informato il magistrato di turno, una volta accertata la natura naturale del decesso è stata autorizzata la restituzione della salma alla famiglia.