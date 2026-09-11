È nato il nuovo Club Lions Lecce-Nociglia “Giacinto Urso”

La tradizione e il Codice Etico dell’Organizzazione di Club per l’Assistenza più grande al Mondo con i suoi circa 1.500.000 di soci raggruppati in oltre 48.000 Club, presenti in più di 220 Nazioni del Pianeta, si perpetua con l’ultimo Club arrivato sulla scena locale, nazionale e internazionale, il Lions Club Lecce-Nociglia “Giacinto Urso”. La nascita del Club si può far coincidere con quella dell’Omologazione avvenuta il 17 agosto 2026, Omologazione ricevuta dalla sede centrale dei “Lions International” di Oak Brook, Illinois USA, piccolo sobborgo della Contea di Cook DuPage con 8.000 abitanti ad una trentina di chilometri da Chicago dove tutto ebbe inizio da una felice intuizione del fondatore “Melvin Jones”.

Il 7 giugno 1917, a Chicago si tenne una riunione conoscitiva e fu fondata un’associazione tra i circoli partecipanti, fortemente voluta da Melvin Jones, che credeva nell’associazionismo e nella forza del gruppo. Melvin era già socio di un circolo professionale ed in quella riunione del 1917 all’unanimità i partecipanti decisero di chiamare la nuova associazione con il nome del circolo di Jones che era per l’appunto “Associazione dei Lions Club”. Il nuovo Club Lions salentino ha avuto una gestazione lunga e complessa, visto gli adempimenti richiesti da una prassi molto attenta che la direzione internazionale richiede prima di concedere l’Omologazione e attesti la nascita di un nuovo Club. Alla scomparsa dell’Onorevole Giacinto Urso avvenuta il 14 dicembre del 2024, l’allora presidente del Club Lions Lecce Santa Croce “Giusi Greco” pensò alla creazione di un Club satellite in onore dell’illustre personaggio e già Socio Onorario da anni dello stesso Club Santa Croce.

La decisione rispecchiava anche una prerogativa del Club Lions e cioè l’espansione sul territorio del concetto di lionismo e visto che l’Onorevole Urso era nativo di Nociglia, si pensò bene di coinvolgere due dei nipoti nativi e residenti a Nociglia: Giuseppe e Laura Del Giudice Greco oltre ad altri tre nuovi iscritti. Il Club satellite venne dichiarato operativo nella conferenza fatta il 4 luglio 2025 nella sede della Provincia di Lecce. Alcuni dei Soci storici del Santa Croce, incluso la stessa Giusi Greco avevano in animo fin dal primo momento l’idea di far diventare il Club satellite “Giacinto Urso” un Club Lions autonomo e indipendente a tutti gli effetti. Il grande lavoro fatto in quest’anno per preparare documentazioni, pratiche, relazioni, carteggi vari e attestati di ogni tipo, alla fine è stato premiato riuscendo a conseguire il prestigioso risultato tanto sperato.

Nella prima Assemblea straordinaria dei Soci tenutasi martedì 1 settembre scorso, nella quale si sono formalizzati tutti gli adempimenti: dall’approvazione dello statuto ai vari incarichi e commissioni, i 28 Soci (presenti o collegati in remoto) hanno dimostrato una sintonia da orchestra sinfonica rodata. Ai 5 Soci partenti del Club satellite, si sono aggiunti 5 Soci nuovi iscritti, 17 Soci provenienti dal Santa Croce, che in piena armonia si sono congedati dal vecchio Club per confluire nel nuovo Club e nella stessa Assemblea ha aderito anche Antonio Di Stefano 2° V. Governatore del Distretto AB108. Tra i 28 ci sono figure storiche ed anche di prestigio essendo stati insigniti di attestati “Melvin Jones”, che vengono conferiti a coloro che si sono particolarmente distinti in service con finalità e scopi indicati dal “Club Lions International”.

Ricordiamo che il motto dei Lions è “We Serve”, Noi Serviamo e gli 8 Temi Umanitari Globali che vengono perseguiti sono: Protezione Ambiente; Assistenza in caso di Disastri; Sconfiggere il Cancro Infantile; Prevenire il Diabete; Combattere la Fame; Giovani e Scuola; Opere Umanitarie; Preservare Vista e Salute. I Soci traslati al nuovo Club Lions Lecce-Nociglia “Giacinto Urso” che hanno meritato tali riconoscimenti sono: Marcello Franco, Carmelo Perrone, Antonio Di Stefano, Giusi Greco, Maurizio Pisanò, Ciro Del Coco. Gli incarichi per il nuovo Club sono stati affidati a: Presidente Luana Nutricato(Già presidente del satellite); Primo Vice Presidente Paola Filieri; Secondo Vice Presidente Tiziana Stomeo; Segretario Laura Del Giudice Greco, Tesoriere Luigi Pulimeno; Cerimoniere Rosanna Calcagnile. È un grosso impegno essere Socio di un Club Lions visto le finalità per cui si distingue questa importante Associazione mondiale creata per servire il bene comune e per migliorare la società. I Lions non promuovono solo a parole questi traguardi, ma con fatti ed azioni concrete, per tal motivo il Socio è chiamato ad onorare un ruolo tanto gravoso quanto ricco di soddisfazioni. Concludendo non possiamo che augurare al Club Lions Lecce-Nociglia “Giacinto Urso” ed ai suoi Soci, il più cordiale Buon Lavoro e sinceri ringraziamenti per tutte le attività che li vedranno impegnati con iniziative a favore della Società tutta senza distinzione di sesso, etnia, fede religiosa.