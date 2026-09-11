Frigole riabbraccia la sua scuola dopo tre anni di disagi. Il vicesindaco: “Una missione importante portata a termine”

FRIGOLE (LECCE) – “Riappaltare i lavori e riuscire a chiudere tutto in tempo per l’11 settembre era una vera e propria missione. Oggi possiamo dire che è stata portata a termine con successo”. Parte dalle parole del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla la giornata di festa con cui Frigole si è ripresa la sua scuola, che ora potrà finalmente tornare ad essere utilizzata come seggio elettorale, garantendo a tutti il pieno esercizio di voto senza spostamenti complicati. Dopo un lungo periodo segnato dai problemi del cantiere, dai ritardi e dai disagi per le famiglie, il plesso è stato finalmente riconsegnato al quartiere e inaugurato dal sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone insieme allo stesso Giordano Anguilla, all’assessore all’Istruzione Luciano Battista e al consigliere delegato alle marine Alessio Poso.

Un traguardo particolarmente atteso perché restituisce ai bambini una scuola di prossimità, evitando nuovi trasferimenti verso altri istituti, ma anche perché l’edificio potrà tornare a svolgere pienamente la propria funzione nella vita della frazione, compresa quella di sede elettorale: dopo il lungo disservizio legato ai lavori, i residenti potranno quindi tornare a votare nel proprio quartiere. Per l’amministrazione comunale la priorità era una: rendere disponibile la struttura prima dell’avvio delle lezioni dell’11 settembre. Un obiettivo raggiunto al termine di una corsa contro il tempo su un intervento nato nel 2021 e finanziato attraverso due distinti canali PNRR. Il primo ha consentito di realizzare una nuova mensa scolastica con un investimento da 420mila euro, il secondo ha riguardato direttamente l’edificio, con lavori di adeguamento e miglioramento sismico.

Il percorso, però, non è stato lineare. Il cantiere ha attraversato una fase complicata che ha costretto il Comune a rimettere in moto le procedure, riappaltare gli interventi e accelerare per recuperare il tempo perduto. “Garantire la conclusione per l’11 settembre, in tempo utile per il regolare avvio dell’anno scolastico, ha richiesto un impegno straordinario”, sottolinea il vicesindaco. Per Frigole la riapertura significa soprattutto il ritorno alla normalità dopo anni in cui le famiglie hanno dovuto fare i conti con soluzioni alternative e spostamenti.

La cerimonia di inaugurazione ha così assunto il significato di una restituzione alla comunità: non soltanto un edificio rimesso a nuovo, ma un presidio del quartiere che torna ad accogliere gli alunni e a essere punto di riferimento per i residenti. Il vicesindaco ha voluto ringraziare gli uffici comunali dell’Edilizia scolastica, il Rup Rosalba Coccolo, il dirigente Giovanni Puce, i direttori dei lavori Francesco Di Aci e Valeria Chiriatti, l’Ufficio Scuola, l’assessore alla Pubblica istruzione Luciano Battista e l’impresa che ha completato l’opera. Il pensiero finale, però, è andato alle famiglie che hanno sopportato più a lungo le conseguenze del cantiere: “Hanno avuto pazienza e hanno aspettato a lungo, ma oggi possiamo dire che ne è valsa davvero la pena”.