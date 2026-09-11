Plastica, l’Aro Lecce 3 riavvia la raccolta: servizio regolare in otto Comuni, ma nel resto del Salento resta l’emergenza

SALENTO – L’Aro Lecce 3 è il primo a riaprire la strada alla raccolta della plastica dopo i giorni di emergenza che hanno costretto numerosi Comuni salentini a fermare il servizio. Negli otto centri che compongono l’ambito, Arnesano, Carmiano, Copertino, Leverano, Lequile, Monteroni, Porto Cesareo e Veglie, la raccolta tornerà regolare martedì 15 settembre. A Porto Cesareo, dove in questo periodo il ritiro della plastica viene effettuato quotidianamente, il servizio ripartirà già da lunedì 14. Un primo segnale di ritorno alla normalità che, tuttavia, non coincide con la fine dell’emergenza: negli altri Aro e in molti Comuni del Salento la situazione resta ancora bloccata e la filiera continua a essere sotto forte pressione.

Il sindaco di Copertino e presidente dell’Aro Lecce 3, Vincenzo De Giorgi, dopo aver ricevuto rassicurazioni da Cave Marra Ecologia srl, società che gestisce il centro di stoccaggio della plastica di Galatone, ha revocato l’ordinanza sindacale numero 116 del 7 settembre con la quale era stata disposta la sospensione temporanea della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica su tutto il territorio comunale. Analogo percorso consentirà agli altri Comuni dell’Aro di tornare al normale calendario.

La riapertura, però, resta legata a un equilibrio ancora fragile. Il problema non riguarda soltanto Copertino o l’Aro Lecce 3, ma una crisi più ampia che interessa la filiera nazionale e sovranazionale della plastica. A complicare ulteriormente la situazione nel Salento sono stati gli incendi che hanno colpito impianti del territorio, tra cui quelli di Lequile e Ruffano, riducendo gli spazi disponibili e aggravando una difficoltà già esistente. Alla base dell’emergenza c’è infatti anche la scarsa capacità del mercato di assorbire la plastica riciclata, che in alcuni casi ha costi superiori rispetto alla materia vergine. Le piattaforme faticano così a liberarsi del materiale lavorato, gli spazi di stoccaggio si saturano e diventa sempre più complicato accogliere nuovi conferimenti.

“Abbiamo chiesto alla Regione Puglia di non lasciarci soli nella gestione dell’emergenza – ha dichiarato De Giorgi – e ci siamo rivolti a S.E. il Prefetto, dott. Manno, per essere coadiuvati nella gestione del problema dello smaltimento della plastica che rischia di diventare una vera e propria emergenza. Copertino nei prossimi giorni sarà impegnata per tre giorni a celebrare la festa di San Giuseppe ed è facile immaginare che la produzione dei rifiuti in plastica, in quei giorni, subirà una notevole impennata”.

”Serve un intervento deciso della Regione Puglia- afferma la sindaca di Monteroni, Mariolina Pizzuto – I cittadini non comprendono questo blocco: gli enti preposti devono individuare nuove piattaforme di conferimento”.

Sulla necessità di mantenere alta l’attenzione interviene anche il sindaco di Carmiano, Giovanni Erroi: “Siamo in costante contatto con tutti i referenti e gli enti preposti per agire all’unisono e cercare di evitare il più possibile i blocchi della raccolta della plastica in futuro”.

Il responsabile unico dell’Aro Lecce 3, Francesco Calasso, ha inoltre nuovamente sollecitato Corepla affinché venga garantito con continuità il ritiro dei rifiuti pressati dalla piattaforma. È questo uno dei passaggi decisivi per impedire che il centro di stoccaggio torni rapidamente a saturarsi, costringendo i Comuni a un nuovo stop.

Nelle prossime ore si terrà una nuova riunione con i livelli regionali e nazionali per trovare delle soluzioni definitive. La ripartenza degli otto Comuni dell’Aro Lecce 3 rappresenta quindi una prima boccata d’ossigeno, soprattutto per evitare che sacchi e contenitori continuino ad accumularsi nelle abitazioni e nelle attività commerciali. Ma il quadro generale rimane critico: mentre Arnesano, Carmiano, Copertino, Leverano, Lequile, Monteroni, Porto Cesareo e Veglie possono tornare al servizio ordinario, in molti altri centri salentini la raccolta resta ancora sospesa. L’emergenza plastica, dunque, non è finita: per evitare nuovi blocchi sarà necessario che l’intera catena dei conferimenti e dei ritiri torni a funzionare stabilmente.