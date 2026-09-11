A 13 anni a scuola con una pistola nello zaino: non è imputabile, inchiesta archiviata, indagati i genitori

TAVIANO (Lecce) – Si era presentato a scuola, a soli 13 anni, agli inizi di maggio, con una pistola scacciacani nascosta nello zaino. Nello stesso istituto dove tre mesi addietro si era verificato un episodio simile. Era accaduto a Taviano. Per lo studente il tribunale dei minori ha disposto il non doversi procedere perché non imputabile in quanto minore di 14 anni. Nel frattempo, il ragazzo, nonostante il caso di cronaca così grave, è stato promosso a scuola. Nei guai, invece, sono finiti i genitori (assistiti dall’avvocato Biagio Palamà) p0er porto abusivo di arma da fuoco in concorso.

Furono gli stessi compagni dello studente a dirlo a un insegnante: “C’è una pistola nello zaino”, dopo che il ragazzo aveva esibito l’arma custodita nello zaino. Scattò così la procedura prevista in casi del genere. La dirigente scolastica dell’istituto (una scuola media) informò immediatamente i carabinieri. Sul posto arrivarono i militari del paese affiancati dai colleghi della Compagnia di Casarano.

Le forze dell’ordine trovarono conferma alle segnalazioni dei ragazzi sequestrando un’arma giocattolo priva di tappo rosso, una 92 Fs calibro 6 che lo studente custodiva nello zaino. Non una semplice imitazione in plastica, ma una pistola da softair modificata in ferro, resa ancor più pericolosa agli occhi inesperti di professori e studenti perché sfornita del tappo rosso. L’arma finì sotto sequestro mentre per il ragazzo la vicenda giudiziaria si è chiusa in un nulla di fatto.