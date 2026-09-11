Operatore socio sanitario morto in moto travolto da un’auto: indagato conducente per omicidio stradale

CARMIANO (Lecce) – C’è un indagato nell’inchiesta sulla morte di Diego Metrangolo, l’operatore socio sanitario di 47 anni di Carmiano, deceduto in un incidente stradale nella tarda serata di venerdì scorso. La pm Roberta Di Filippo ha iscritto nel registro degli indagati il nome di L.M., il 20enne di Leverano, che, alla guida di una Peugeot 3008, sarebbe uscita dall’area di servizio, sulla circonvallazione di Veglie, effettuando un’inversione. Nella manovra, dal lato opposto sarebbe sopraggiunta la moto, condotta dal 47enne, che ha tentato una brusca frenata per una ventina di metri, con l’intento di evitare l’impatto. Invano.

Dopo lo scontro, l’uomo è stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente sull’asfalto, riportando traumi rivelatisi poi fatali. La moto, invece, dopo aver toccato la vettura, è finita nel terreno adiacente alla carreggiata. La scia di detriti, pezzetti di parafango, briciole di fanali e frammenti di telaio si è stesa sull’asfalto. Alle 22.33 sono partite le telefonate per le ambulanze. I soccorritori hanno tentato il massaggio cardiaco ma non hanno nemmeno accennato al tentativo di una corsa disperata in ospedale. Solo un forte shock per il conducente dell’auto: il giovane, poi, risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici. Per la messa in sicurezza sono sopraggiunti i vigili del fuoco, mentre i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto sono affidati ai carabinieri della stazione di Veglie e ai colleghi della sezione radiomobile della Compagnia di Campi Salentina.

La vittima avrebbe compiuto 48 anni il prossimo 17 ottobre. A fine luglio aveva completato un corso di formazione al Dea Center di Lecce come operatore socio sanitario. Non era sposato e viveva di passioni. Sui propri profili social campeggiano diverse foto che lo ritraggono insieme alla sua moto: un regalo che si era concesso nel novembre 2024. Molto attivo nel sociale, era un amante dei gatti. Segnalava di continuo felini in difficoltà o smarriti.

L’ultimo post risale al 31 agosto in cui scriveva se qualcuno avesse perso un micio. “Schivo e riservato” così lo ricordano in paese. Nelle scorse ore, la pm ha conferito incarico per l’autopsia affidata al medico legale Alberto Tortorella e una consulenza per ricostruire la dinamica dell’incidente affidata al professore Giuseppe Guida (consulente della famiglia, l’ingegnera Luigina Quarta, Cristian Scardicno per l’indagato). I familiari sono assistiti dall’avvocato Federico Sava del Foro di Latina. L’indagato è difeso dall’avvocato Cosimo d’Agostino. Nel frattempo la famiglia ha chiesto l’acquisizione delle telecamere di videosorveglianza e del cellulare.