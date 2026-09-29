Cattivo odore a Nardò, è “colpa” del letame usato in agricoltura

NARDO‘ – Il cattivo odore di questi giorni ha una spiegazione. Polizia Locale e ufficio Ambiente, anche a seguito delle numerose segnalazioni pervenute, hanno eseguito alcuni controlli sul territorio ed in particolare nelle aree di campagna circostanti il nucleo urbano, accertando che le esalazioni intense, sgradevoli e persistenti ed il conseguente disagio diffuso tra la popolazione in questi ultimi giorni, derivano dalla pratica agrotecnica di spandimento sui suoli agricoli di effluenti di allevamento, come ammendante organico in grado di migliorare le proprietà chimiche, fisiche e biologiche di un terreno.

In sostanza, letame usato a scopo fertilizzante e rilevato in qualche caso. Si tratta di una pratica consentita e regolamentata da specifiche discipline regionali in attuazione delle norme nazionali ed europee. Un’attività diffusa, utile e corretta dal punto di vista agronomico e che si ripete sovente in questo periodo dell’anno con l’obiettivo di preparare i terreni per la semina invernale.

Gli uffici comunali stanno approfondendo il rispetto delle procedure per valutare eventuali azioni o accorgimenti al fine di ridurne l’impatto olfattivo.