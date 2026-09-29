A Veglie una domenica da “pompiere per un giorno”. Grande partecipazione a Pompieropoli

VEGLIE (Lecce) – Una domenica all’insegna del divertimento, della scoperta e della partecipazione, ma anche un’importante occasione di educazione alla sicurezza e alla prevenzione. È questo il significato di Pompieropoli, l’iniziativa che si è svolta a Veglie nello spiazzo antistante la sede municipale di via Salice e che ha visto protagonisti tanti bambini e le loro famiglie.

Per un giorno, bambine e bambini hanno potuto vestire idealmente i panni dei Vigili del Fuoco, cimentandosi in un vero e proprio percorso da “pompiere per un giorno”. Attraverso prove, giochi e attività pensate per loro, i piccoli partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino il lavoro quotidiano dei Vigili del Fuoco, sperimentando sul campo l’importanza della collaborazione, dello spirito di squadra, dell’attenzione e del rispetto delle regole.

Al termine del percorso, a ciascun partecipante è stato consegnato un attestato speciale, a ricordo di una giornata vissuta tra gioco, socialità e conoscenza.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione comunale di Veglie, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Veglie, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in pensione, la Protezione Civile Aquile del Mare, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Leverano e l’Associazione Volontari In Qualsiasi Direzione.

Una collaborazione che ha trasformato la piazza in uno spazio di incontro e di apprendimento, dimostrando ancora una volta quanto la sinergia tra istituzioni, associazioni e volontariato possa generare occasioni importanti per la comunità.

«Pompieropoli rappresenta per noi un’occasione particolarmente significativa per incontrare i bambini e le loro famiglie e far conoscere, attraverso il gioco e la partecipazione, il mondo dei Vigili del Fuoco – spiega l’ing. Roberta Lala, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce –. Avvicinare i più piccoli ai temi della sicurezza e della prevenzione significa contribuire a costruire, fin dall’infanzia, una maggiore consapevolezza dei rischi e dei comportamenti corretti da adottare, trasmettendo al tempo stesso quei valori di solidarietà, spirito di squadra e attenzione verso gli altri che sono parte integrante del nostro lavoro. Con il Comune di Veglie il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce ha un legame particolare, non soltanto perché il territorio ospita uno dei nostri Distaccamenti, ma anche per il rapporto di collaborazione e di reciproca disponibilità che si è consolidato nel tempo. In questi anni abbiamo avuto più volte occasione di sostenerci e collaborare in iniziative rivolte alla comunità, e Pompieropoli rappresenta un’ulteriore espressione di questo rapporto. La grande partecipazione registrata conferma quanto sia importante per il Corpo mantenere un rapporto diretto e aperto con il territorio. Desidero per questo ringraziare l’Amministrazione comunale, il personale del Comando e del Distaccamento di Veglie, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e tutte le associazioni e i volontari che, con il loro contributo, hanno reso possibile questa bella giornata».

«È stata una giornata bella e significativa, perché non solo i bambini hanno potuto capire più da vicino cosa significa essere Vigili del Fuoco, ma l’esperienza ha rappresentato un grande momento educativo anche per le famiglie – dichiara Federica Guido, presidente del Consiglio comunale di Veglie –. Attraverso il gioco e la partecipazione, i bambini hanno potuto conoscere un mondo fatto di impegno, solidarietà, responsabilità e servizio alla comunità. Pompieropoli ha avuto anche un ulteriore valore perché ci ha permesso di unire all’educazione alla sicurezza la promozione della lettura. Durante l’evento abbiamo infatti donato 200 libri a bambini, ragazzi e genitori, grazie alla straordinaria donazione ricevuta dall’Amministrazione comunale dalla casa editrice Manni. Come Amministrazione abbiamo scelto di mettere questi libri a disposizione dei cittadini durante gli eventi pubblici, perché crediamo che la cultura debba essere condivisa e resa accessibile a tutti. Un libro è sempre un’occasione di crescita, di conoscenza e di libertà. Il nostro percorso proseguirà anche nei prossimi giorni: il 30 settembre, in occasione dell’appuntamento con Cinema in Biblioteca, saranno donati altri libri alla cittadinanza. Vogliamo che questi volumi continuino a circolare, a essere letti e a entrare nelle case delle famiglie di Veglie».

Grande soddisfazione viene espressa dalla sindaca di Veglie, Mariarosaria De Bartolomeo, che sottolinea il valore della collaborazione tra le diverse realtà coinvolte nell’iniziativa.

«Pompieropoli è stata una bellissima occasione per la nostra comunità. Abbiamo visto tanti bambini mettersi alla prova, divertirsi e imparare, ma soprattutto abbiamo visto famiglie, istituzioni, associazioni e volontari condividere uno stesso spazio e un unico obiettivo: regalare ai nostri bambini un’esperienza significativa. Credo che sia proprio questo uno degli aspetti più belli di iniziative come questa: riuscire a trasformare un momento di festa in un’occasione di crescita. Attraverso il gioco, i bambini hanno potuto avvicinarsi ai temi della sicurezza e della prevenzione e conoscere il lavoro prezioso dei Vigili del Fuoco, comprendendo quanto siano importanti la collaborazione, il rispetto delle regole e l’attenzione verso gli altri. Come Amministrazione comunale siamo particolarmente felici di aver costruito questa giornata insieme al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, al Distaccamento di Veglie e alle tante associazioni che hanno messo a disposizione tempo, energie e competenze. A tutti loro va il nostro sincero ringraziamento Continueremo a lavorare perché Veglie possa offrire sempre più occasioni di incontro, crescita, cultura e partecipazione, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle famiglie».

«Vedere tanto entusiasmo, tanta partecipazione e soprattutto vedere i vigili del fuoco e tanti volontari mettersi in giovo con passione e professionalità è una delle soddisfazioni più belle. Dietro una giornata come questa ci sono preparazione, fatica, organizzazione e soprattutto persone che credono in ciò che fanno», le parole di Cosimo Monsellato, responsabile dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Pensione-