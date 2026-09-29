Il Mare Parla Molte Lingue: il 3 ottobre a San Cataldo i ragazzi inaugurano l’aiuola “Radici sul Mare”

LECCE – San Cataldo diventa il luogo in cui la scuola incontra la comunità e i ragazzi si fanno portavoce di una nuova consapevolezza ambientale. Sabato 3 ottobre, alle ore 18, nella piazzetta Margarito da Brindisi a San Cataldo, gli studenti protagonisti del progetto “Il Mare Parla Molte Lingue” condivideranno con cittadini, famiglie e associazioni ciò che hanno scoperto e imparato del territorio.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto Comprensivo “P. Stomeo – G. Zimbalo” di Lecce, scuola capofila e beneficiaria del finanziamento della Regione Puglia, in collaborazione con l’associazione Lecce sul Mare.

Tra le iniziative legate al progetto “Il Mare Parla Molte Lingue” nasce “Radici sul Mare”, un’aiuola realizzata dall’I.C. “P. Stomeo-G. Zimbalo” di Lecce con la collaborazione del Lions Club Lecce Messapia e dell’Associazione Micologica Bresadola Lecce.

L’aiuola vuole essere un segno concreto e duraturo del percorso svolto: come le radici tengono salda una pianta, così il legame con il mare, con il territorio e con le persone che lo abitano tiene unita la nostra comunità. È un piccolo spazio verde che racconta, con un linguaggio diverso dalle parole, lo stesso messaggio del progetto: il rispetto per l’ambiente, l’incontro tra culture e la cura dei luoghi che condividiamo.

L’aiuola “Radici sul Mare” sarà inaugurata il 3 ottobre 2026 a San Cataldo, in occasione dell’evento finale del progetto.

“Il progetto ‘Il Mare Parla Molte Lingue’ ha consentito agli alunni di approfondire la conoscenza delle risorse ambientali e culturali del territorio, sviluppando competenze di osservazione, ricerca, lavoro di gruppo e comunicazione, unite a una maggiore consapevolezza del valore del patrimonio naturale. Saranno gli stessi studenti a raccontare il percorso svolto e a condividere con la comunità il significato dell’esperienza. Con ‘Radici sul Mare’ l’Istituto intende dare continuità all’iniziativa, affidando ai ragazzi uno spazio nel quale esercitare concretamente responsabilità, spirito d’iniziativa e cura del bene comune, nel segno di un impegno condiviso verso la tutela dell’ambiente. Il progetto promuove la formazione di cittadini attivi e consapevoli, capaci di operare scelte responsabili e di contribuire alla crescita sostenibile del territorio. Investire sulle nuove generazioni significa, infatti, garantire a questi luoghi un futuro affidato a giovani che ne conoscono le radici, ne riconoscono il valore e sono pronti a custodirlo”- dichiara la Dirigente Scolastica dell’I.C. P.Stomeo – G. Zimbalo Maria Elisabetta Tundo.

“La tutela dell’ambiente è una delle cause globali del Lions International. Crediamo sia fondamentale investire nell’educazione delle nuove generazioni e promuovere esperienze che trasformino la conoscenza in partecipazione. Quando i ragazzi diventano protagonisti della cura dei luoghi in cui vivono, comprendono che il bene comune è una responsabilità di tutti” – dichiara Massimiliano Petrachi, presidente del Lions Club Lecce Messapia.

L’iniziativa si inserisce nel percorso “Radici di Comunità”, che proseguirà nell’anno scolastico 2026/2027, consolidando il legame tra scuola, territorio e cittadinanza attiva.

Hanno, inoltre, aderito alla rete gli istituti Ammirato Falcone, Galateo Tempesta, Deledda e Armando Diaz di Vernole, insieme a Pro Loco Lecce, Marevivo, CRTM Calimera, Riserva Naturale Biogenetica San Cataldo, Le Cesine, Circolo della Vela San Cataldo, Jane Goodall Institute Italia, Università del Salento e Museo Sigismondo Castromediano.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per condividere con i ragazzi questo momento di incontro e partecipazione.