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Il Mare Parla Molte Lingue: il 3 ottobre a San Cataldo i ragazzi inaugurano l’aiuola “Radici sul Mare”

Alle ore 18, nella piazzetta Margarito da Brindisi, gli studenti racconteranno le esperienze del progetto e inaugureranno uno spazio verde che sarà affidato alla loro cura

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