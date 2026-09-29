Rome Future Week. Debutta a Roma l’Osservatorio ESG dei Territori

È stato presentato a Roma, nell’ambito della Rome Future Week, l’Osservatorio ESG dei Territori, promosso da Next EU come struttura di ricerca e analisi dedicata alla sostenibilità territoriale secondo i criteri ambientali, sociali e di governance.

L’iniziativa ha lo scopo di sviluppare indicatori territoriali utili a leggere nel tempo aspetti quali ambiente, occupazione, inclusione, servizi, formazione, capacità amministrativa, governance e partecipazione civica. Nel corso dell’incontro, il confronto si è esteso anche alla responsabilità individuale, agli effetti delle decisioni sulle generazioni future e all’applicazione dei criteri ESG alla dimensione territoriale.

A introdurre i lavori è stato Marco Sponziello, professore dell’Università del Salento, direttore dell’Osservatorio ESG dei Territori e Ambasciatore del Patto Europeo per il Clima. Sponziello ha illustrato l’impostazione dell’iniziativa, spiegando che il lavoro dell’Osservatorio partirà dai criteri ESG già applicati in ambito aziendale, con l’obiettivo di adattarli alla dimensione territoriale e tradurli in indicatori capaci di leggere nel tempo aspetti ambientali, sociali e di governance, dal lavoro all’inclusione, dalla formazione ai servizi, fino alla partecipazione e alla qualità amministrativa.

Tra i temi affrontati durante la giornata anche il rapporto tra norme e comportamenti individuali. Salvatore Rizzello, Prorettore dell’Università del Salento, professore ordinario di Economia Politica e componente dell’Osservatorio con delega all’Alta formazione, si è soffermato sul ruolo degli obblighi giuridici, della formazione e della consapevolezza nelle scelte di cittadini e imprese all’interno dei processi ESG. La dimensione intergenerazionale è stata approfondita da Cinzia Rossi, Presidente della Fondazione Communia e professoressa di Antropologia Organizzativa presso Consorzio Universitario Humanitas, che ha richiamato l’attenzione sugli effetti nel tempo delle decisioni riguardanti risorse naturali, beni comuni e territorio. Scelte assunte nel presente possono infatti produrre conseguenze su un orizzonte molto più lungo, coinvolgendo organizzazioni, istituzioni e comunità nel corso di più generazioni.

Il dibattito ha quindi affrontato le diverse componenti della sostenibilità. Pierre Marchionne, direttore artistico dell’Italia Green Film Festival, ha analizzato il rapporto tra cultura, persone e comunità. Milena Mariano, divulgatrice sui temi della parità di genere, della legalità e dell’inclusione, ha invece richiamato l’attenzione su indicatori relativi al lavoro, alla parità e alla presenza femminile nei processi decisionali, evidenziando come questi parametri possano essere adattati e letti anche a livello territoriale e all’interno delle pubbliche amministrazioni, per valutare più compiutamente inclusione, partecipazione e rappresentanza. Un ulteriore ambito di discussione ha riguardato la disponibilità e la comunicazione dei dati. Giovanni Pratticchizzo, Social Media Manager e Digital PR dell’ISTAT, ha evidenziato il ruolo dei canali social e della comunicazione digitale nel rendere gli indicatori comprensibili e più vicini alla vita quotidiana delle persone. Sul fronte della rendicontazione è intervenuta Rosalia Castelli, CEO e co-founder di ESG Italia Società Benefit, che ha richiamato la possibilità di adattare al settore pubblico strumenti e approcci già utilizzati nell’ambito delle piccole e medie imprese. Alla componente ambientale è stato dedicato anche l’intervento di Simone Chiriatti, General Manager di Olivami ETS, che ha portato l’esperienza della rigenerazione agricola del Salento dopo la diffusione della Xylella, evidenziando come il valore generato in termini di recupero del patrimonio agricolo, tutela del paesaggio e ricadute sulle comunità locali possa essere letto e misurato attraverso specifici indicatori ESG territoriali. Paola Moscardino, giornalista Mediaset, ha invece affrontato il tema della comunicazione ambientale, soffermandosi sui rischi del greenwashing e sulla necessità di accompagnare le dichiarazioni in materia ESG con dati e informazioni verificabili. Nel suo intervento ha inoltre richiamato l’attenzione sulle nuove regole europee applicabili dal 27 settembre 2026, che rafforzano la tutela dei consumatori rispetto alle dichiarazioni ambientali ingannevoli e rendono ancora più centrale la trasparenza nella comunicazione della sostenibilità.

Al termine dell’incontro Marco Sponziello ha annunciato l’intenzione di raccogliere gli interventi e i contributi emersi durante la giornata nei primi atti dell’Osservatorio. Tra le questioni che saranno oggetto di ulteriore approfondimento figura anche la proposta della EEC Company, European ESG Company, possibile modello societario europeo ispirato all’esperienza delle Società Benefit.

Dopo la presentazione romana, l’Osservatorio ESG dei Territori proseguirà il lavoro sulla definizione degli indicatori e sulla misurazione degli impatti, con l’obiettivo di mettere a disposizione strumenti utili a leggere l’evoluzione ambientale, sociale ed economica dei territori.