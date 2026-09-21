“Notti Sacre”, primo appuntamento martedì 22 settembre a Lecce presso la Chiesa di Sant’Irene con “Concerto per Giuni”

LECCE – Al via domani a Lecce la quarta edizione di “Notti Sacre”, rassegna di musica sacra nata da un’idea di monsignor Antonio Parisi a Bari – dove è giunta alla sua sedicesima edizione – e realizzata da Vallisa Cultura e ArtWork sotto l’alto patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, in collaborazione con Arcidiocesi di Bari-Bitonto e Arcidiocesi di Lecce.

Appuntamento alle 20.30 nella Chiesa di Sant’Irene con “Concerto per Giuni”, viaggio musicale in due atti che esplora la poetica della cantante palermitana – scomparsa prematuramente nel 2004 – sia dal punto di vista melodico che ritmico e jazz, ovvero non limitandosi a una mera esecuzione dei brani cari alla Russo, ma reinventando nuove dimensioni capaci di accostarsi comunque alla sua acuta sensibilità musicale. Il progetto vede in campo Terry Caricola (voce solista), Marco Grasso (arrangiatore), Beatrice Birardi (percussioni), Rosanna Driza (pianoforte), Chavely Suarez Perez (viola), Silvia Muci (contrabbasso), Valeria Perrone e Andreina Kiss (violini), Anila Roshi (violoncello).