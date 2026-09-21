Servizi scolastici a Nardò, la mensa riparte il 5 ottobre

NARDO‘ (Lecce) – Riparte lunedì 5 ottobre il servizio di refezione scolastica negli istituti di scuola dell’infanzia e primaria della città.Il servizio riguarda 681 studenti (ma le iscrizioni sono ancora aperte), distribuiti negli istituti di via Crispi (infanzia), via Bellini (infanzia e primaria), via Pilanuova/Duca d’Aosta (infanzia), via Quarta (infanzia), piazza Umberto I (infanzia e primaria), via Marzano (infanzia e primaria), via Romagna (infanzia) e via Torino (infanzia).

Con l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027 sono ripartiti, inoltre, gli altri servizi, come quello (gratuito) del pre e post scuola, che riguarda 503 studenti, distribuiti nelle classi di primaria degli istituti di via Crispi, via Pilanuova, via Bellini, via Marzano, piazza Umberto I.

È regolarmente in funzione anche il servizio di trasporto scolastico extraurbano, che porta negli istituti dell’area urbana gli studenti delle famiglie residenti nelle marine, nelle frazioni e nella estrema periferia della città. Il servizio, che riguarda 240 studenti, è strutturato su otto diverse linee ed è utile anche al trasporto di studenti con disabilità e in situazione di grave fragilità sociale che risiedono in area urbana. Una di queste otto linee è dedicata al trasporto degli studenti di Boncore verso l’istituto comprensivo di Porto Cesareo. Sono esentati dal pagamento del servizio gli studenti con disabilità e quelli appartenenti a nuclei famigliari con Isee inferiore a 2500 euro.

Infine, dopo la sperimentazione della seconda metà dello scorso anno scolastico (conseguente all’avvio delle lezioni a gennaio nel nuovo immobile scolastico di piazza della Costituzione), è ripartito anche il servizio aggiuntivo di navetta che consente agli studenti di scuola secondaria di primo grado, residenti nella zona nord della città, di raggiungere il nuovo istituto in zona 167, partendo da via XX Settembre. Il servizio riguarda 73 studenti ed è strutturato in due corse: una alle ore 7:30 per gli studenti del terzo anno (con ritorno alle ore 14:10) e uno alle ore 7:50 (con ritorno alle ore 13:50).

“Con la partenza della mensa – spiega l’assessora all’Istruzione Mariacristina Libetta–completiamo il nutrito pacchetto dei servizi per la scuola, che da sempre sono un formidabile supporto per le famiglie neretine che hanno figli in età scolastica ed esigenze variegate di orari, pasti e trasporto. Servizi del cui costo si fa carico anche il Comune che dedica ogni anno importanti risorse, indirizzandole a tutti gli aventi diritto.Si tratta di servizi che, adesioni alla mano, registrano il significativo e crescente apprezzamento dei neretini. Anche la navetta da via XX Settembre alla nuova scuola di piazza della Costituzione piace molto ed è stata scelta da ben 73 ragazzi, un servizio aggiuntivo che abbiamo testato nei mesi scorsi dopo l’inaugurazione del nuovo immobile scolastico e che abbiamo eccezionalmente confermato per tutta l’annualità 2026/2027. È, infatti, l’unica tratta urbana, essendo il servizio di trasporto esclusivamente extraurbano”.