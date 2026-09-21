Le previsioni meteo di domani 22 settembre

Puglia – Nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente dalla mattina e per il resto della giornata; qualche addensamento in più sul Trentino-Alto Adige nelle ore mattutine in rapido smaltimento. Non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Lazio, Marche e Abruzzo, più stabile sulla Toscana e sull’Umbria. Nel pomeriggio tempo in deciso miglioramento su tutti i settori con schiarite diffuse; in serata e in nottata condizioni asciutte con nuvolosità residua sul versante adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli parzialmente nuvolosi su tutte le regioni peninsulari e sulla Sicilia, tempo stabile sulla Sardegna. Nel pomeriggio temporali localizzati su Calabria e Sicilia a partire dalle zone interne con sconfinamento sulle zone occidentali, fenomeni più sparsi sulla Sardegna; asciutto altrove. In serata variabilità residua su Calabria e Sicilia con progressivo miglioramento, ampie schiarite sul resto del Sud.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo da nord a sud.

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