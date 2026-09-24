CEGLIE MESSAPICA (Brindisi) – Ceglie Messapica si prepara a vivere ancora una volta uno degli appuntamenti più attesi della sua tradizione sportiva. Domenica 27 settembre torna la Coppa Messapica, giunta alla 66ª edizione: una corsa nata nel 1952 che, attraverso oltre settant’anni di storia, è diventata un punto di riferimento per il ciclismo dilettantistico italiano.

Una storia fatta di grandi campioni e giovani talenti: da Maria Canins e Roberta Bonanomi a Matteo Moschetti e Gianluca Milani, tanti corridori sono passati da Ceglie nel loro percorso di crescita verso il grande ciclismo.

Anche quest’anno la Coppa richiamerà a Ceglie squadre e giovani atleti provenienti da diverse parti d’Italia, confermando il suo ruolo di appuntamento nazionale e di importante trampolino verso il professionismo. Tra le presenze ci sarà anche la Nazionale ucraina, che prenderà parte alla competizione.

Prima della gara, alle ore 12.00, in via San Rocco, è previsto inoltre un momento dedicato alle famiglie e ai bambini, a cura della Pro Loco e con la collaborazione di Cristina Elia, con attività, gadget e un concorso a premi, per vivere insieme l’attesa della Coppa e avvicinare anche i più piccoli al mondo dello sport e del ciclismo.

Una tradizione che continua grazie al lavoro del GSC Orazio Lorusso, al sostegno dell’Amministrazione comunale e alla passione di un’intera comunità.

Il Sindaco Angelo Palmisano sottolinea il valore di una manifestazione che appartiene alla storia e all’identità di Ceglie. La Vicesindaca Mariangela Leporale ha ribadito la passione e la dedizione con cui gli organizzatori, anno dopo anno, continuano a lavorare per mantenere viva una manifestazione così importante per la città e per il territorio. L’Assessora allo Sport Dalila Pascariello guarda alla Coppa come a una tradizione da custodire e un appuntamento dove tutta la comunità si ritrova, mentre il presidente del GSC Pietro Stoppa sottolinea come la Coppa Messapica rappresenti l’unica gara storica rimasta nel Sud Italia, una manifestazione che ha saputo attraversare le generazioni mantenendo intatto il proprio valore sportivo e identitario. Per il direttore organizzativo Donato Rapito, la continuità della manifestazione nasce dalla collaborazione e dal lavoro condiviso.

Il Sindaco, la Vicesindaca e l’Assessora hanno inoltre rivolto un sentito ringraziamento al GSC Orazio Lorusso per la caparbietà con cui continua a custodire questa importante tradizione, e a tutti coloro che contribuiscono alla sua organizzazione: dalle Forze dell’Ordine ai volontari, fino a tutti i collaboratori e alle realtà coinvolte.