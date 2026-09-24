Settimana Europea dello Sport: a Caprarica un pomeriggio di esibizioni, inclusione e l’Open Day di ActionAid

CAPRARICA DI LECCE (Lecce) – Lo sport come strumento di integrazione, partecipazione e promozione del benessere collettivo. Con questo spirito Caprarica di Lecce si appresta a celebrare la Settimana Europea dello Sport con un evento speciale in programma sabato 26 settembre 2026, a partire dalle ore 15:30, all’interno degli spazi della Villa Comunale “F. Greco”.
La manifestazione vedrà il coinvolgimento diretto di numerose associazioni sportive e realtà del territorio salentino, offrendo a bambini, giovani e famiglie l’opportunità di cimentarsi in una vasta gamma di discipline. Il programma delle dimostrazioni spazia dalle bocce paralimpiche curata dall’ASD Lupus 2014 alla scherma con l’ASD Virtus Scherma Salento, fino al basket (Zero21 Calimera), al calcio (ASD Levante Caprarica), alla pallavolo (AGS Caprarica Volley) e alle arti marziali con il Muay Thai proposto dal Team Letizia.
Completano il panorama delle attività il parkour e skate (ASD Cantieri Caprarica), la ginnastica ritmica (ASD Ritmica De Giorgi), il CrossFit (Officine Sport and Health), le danze country (Quinta Musa) e la Zumba curata da Rory De Matteis.
Parallelamente alle iniziative sportive, il pomeriggio ospiterà anche l’Open Day dei Cantieri ActionAid, che riprendono ufficialmente le attività sul territorio dopo la pausa estiva. Un’occasione pensata per presentare alla comunità locale i nuovi progetti dedicati alla socialità, al coinvolgimento dei giovani e alla partecipazione cittadina.
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