Ai domiciliari per furto e rapina spacciava in casa: finisce in carcere un 24enne

COPERTINO (Lecce) – Ai domiciliari per rapina ai danni di un bar a Copertino e per un furto in abitazione sempre nello stesso paese continuava a spacciare direttamente dal suo domicilio. Angelo Savina, 24enne di Copertino, è finito in carcere nella giornata di mercoledì 23 settembre dopo un controllo in casa. questa volta per spaccio.

I carabinieri della locale tenenza si sono presentati nella sua abitazione nel centro storico del paese. I militari si sono divisi i ruoli: mentre uno suonava il campanello l’altro intimava al giovane di scendere per aprire il portone. Savina, però, affacciatosi dal balcone, ha tradito qualche titubanza.

In quei frangenti, l’attenzione di un carabiniere si è soffermata sul rumore cdi qualcosa che rotolava sulla tettoia all’altezza della finestra della camera da letto: un barattolo in vetro è venuto giù frantumandosi al suolo. All’interno erano custoditi 22 grammi di marijuana. Non appena i militari sono riusciti a fare irruzione in casa hanno immediatamente avvertito un forte odore di droga: il 24enne è andato in panico e sul tavolo della cucina era stato riposto un bilancino di precisione con alcuni residui di droga.

Dopo l’arrivo di altre unità, è scattata una perquisizione ancora più approfondita: così in un mobile della camera da letto, nei cassetti, sono stati ritrovati ulteriori 72 grammi di marijuana, per complessivi 326 grammi; 7 rami di cannabis recisi, della lunghezza di circa 40 centimetri ciascuno per un peso complessivo di 232 grammi. Su disposizione della pm di turno Rosaria Petrolo, il 24enne è stato accompagnato in carcere. Nella giornata di venerdì è fissato processo per direttissima davanti al giudice del tribunale di Lecce Marco Marangio Mauro. Savina è difeso dall’avvocato Daniele Scala.