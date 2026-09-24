Mare in Movimento 2026, sport e inclusione protagonisti a Sant’Isidoro

NARDÒ – Domenica 27 settembre, a partire dalle ore 9, il Parco di Via Leuca a Sant’Isidoro ospiterà una mattinata dedicata allo sport, all’inclusione, al benessere e alla valorizzazione del territorio. Si chiama “Mare in Movimento 2026” il progetto finanziato dalla Regione Puglia – Avviso Manifestazioni Puglia 2026, organizzato da BOYS IN THE WORLD ASD, con L’Isola dei Bambini APS come partner e la collaborazione di Antonio Tondo, Presidente del Consiglio Comunale con delega allo Sport.
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Nardò e nasce con l’obiettivo di trasformare il territorio di Torre Sant’Isidoro in una vera e propria palestra a cielo aperto, coinvolgendo bambini, ragazzi, famiglie e tutta la comunità in una giornata all’insegna della partecipazione, della condivisione e dell’inclusione, con attività pensate per essere accessibili anche alle persone con disabilità. Nel corso della mattinata saranno proposte numerose attività sportive e motorie, tra cui danza, danza aerea, ginnastica, pilates, arti marziali, attività in mare e giochi cooperativi, con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile, inclusivo e coinvolgente per tutti.
A partecipare saranno numerose associazioni e realtà sportive del territorio:
• Advantage Academy
• Danza Più
• ASD Swimrun South
• Prima Classe Fit Center Galatone
• ASD Taekwondo Team Siciliano Nardò
• L’Étoile
• Leo Constructions
• Triathlon Swim Run South
• MMA Fighting
• Performance Longevity Lab
Inclusione e solidarietà
Un ruolo importante sarà affidato anche all’A.V.O.C.A.D. – Associazione Volontari Cattolici Assistenziali Disabili, che contribuirà a sottolineare il valore dell’inclusione e della partecipazione.
A supportare l’iniziativa saranno inoltre:
• ASC Ente di Promozione Sportiva
• Consulta dello Sport Nardò
• Onda Viva
• Duratek Group
• Chimical Meridionale
• Area Marina Protetta di Porto Cesareo
Un evento senza palco, con le persone al centro
Particolare anche la formula scelta per la manifestazione. Non ci sarà un palco tradizionale: interviste e premiazioni saranno itineranti e si svolgeranno direttamente nei luoghi della manifestazione.
Esperti, associazioni, professionisti e protagonisti delle diverse attività saranno intervistati durante il percorso dell’evento e premiati dalle autorità e dai rappresentanti del territorio. Previsto inoltre l’intervento autorevole del Biologo Marino Dott. Sergio Fai, che offrirà il proprio contributo sui temi legati al mare, all’ambiente e alla valorizzazione del patrimonio naturale del territorio, arricchendo la manifestazione con una prospettiva scientifica e divulgativa.
A presentare Mare in Movimento 2026 sarà il presidente della Consulta dello Sport Tony De Paola, che accompagnerà i partecipanti durante la mattinata, dando voce alle diverse realtà presenti e raccontando le esperienze dei protagonisti. Una scelta pensata per mettere al centro non soltanto le discipline sportive, ma soprattutto le persone, le associazioni e i professionisti che ogni giorno contribuiscono alla crescita di una comunità più inclusiva, attiva e partecipata.
Sport, mare, inclusione e comunità saranno dunque i temi centrali di Mare in Movimento 2026, in una giornata che punta anche a valorizzare la splendida cornice di Sant’Isidoro e il patrimonio del territorio.
L’appuntamento
Domenica 27 settembre 2026, dalle ore 9
Parco di Sant’Isidoro – Via Leuca, Nardò
Una giornata aperta a tutti, per vivere lo sport come momento di incontro, condivisione, benessere e inclusione, valorizzando al tempo stesso il territorio e le tante realtà che ogni giorno contribuiscono a renderlo più vivo e partecipato.
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