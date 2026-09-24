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Spettacoli

Domenica 27 settembre a Cutrofiano in scena “I racconti del merlo” per “Crita. Festival delle arti”

"I racconti del merlo", produzione di Factory Compagnia Transadriatica con Francesco Stefanizzi, è in scena domenica 27 ottobre a Cutrofiano per "Crita. Festival delle arti"

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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