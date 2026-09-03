Dramma sul cavalcavia della A1, è salentina l’ennesima vittima di femminicidio

Squinzano (Lecce) – È salentina, purtroppo, l’ennesima vittima di femminicidio: Lorena Isceri, di 47 anni, originaria di Squinzano, si era trasferita in Toscana dove svolgeva la professione di veterinaria.

La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata spinta dall’ex compagno, Federico Vella, 36 anni, giù dal cavalcavia sulla A1, prima di lanciarsi lui stesso nel vuoto, da un’altezza di oltre 40 metri.

Il grave fatto di cronaca è avvenuto a Barberino di Mugello, comune della città metropolitana di Firenze, all’altezza di Calenzano. Prima della tragedia, la donna sarebbe riuscita anche a dare l’allarme al 112. E anche un amico di Lorena Isceri avrebbe ricevuto una richiesta d’aiuto. Dalla sala operativa è scattata la ricerca dell’auto, poi individuata sull’autostrada. Ma quando le forze dell’ordine sono arrivate, era troppo tardi, purtroppo. E pare che Federico Vella avesse pubblicato sui social messaggi d’addio, prima di uccidere Lorena.

E proprio in seguito dell’omicidio-suicidio, l’autostrada A1 Panoramica è rimasta chiusa tra il bivio con l’A1 Direttissima e Roncobilaccio. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di questo dramma, ascoltando anche le testimonianze di alcuni automobilisti presenti sul posto.

La tragica notizia ci ha messo poco a diffondersi a Squinzano, dove vivono padre, madre e fratello di Lorena Isceri. Una famiglia molto conosciuta in paese: il padre ora in pensione è stato nel commercio di arredi per uffici, attività poi trasferita al figlio, la madre è insegnante in pensione.

Pare che la donna fosse ripartita da poco per la Toscana, dopo un periodo di vacanze nel Salento: era solita frequentare uno stabilimento balneare a Casalabate.