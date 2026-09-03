In lista d’attesa per intervento ai calcoli, 49enne muore di peritonite: per il medico era “crisi depressiva”

GALLIPOLI (Lecce) – Era in lista d’attesa per un intervento per rimuovere dei calcoli alla colecisti da ottobre. Il 18 agosto Andrea Baldari, dipendente di un supermercato a Gallipoli, accusa un malore mentre è in macchina. Quando sul posto sopraggiunge un’ambulanza, il medico a bordo comunica ai familiari che l’uomo soffre di una “grave crisi depressiva”. Solo quando il paziente arriva all’ospedale di Casarano e, subito dopo, ricoverato nel reparto di neurologia i medici, tra mite una Tac si avvedono che l’uomo, 49 anni, era entrato in coma per una peritonite emorragica. Così grave che l’emoglobina era scesa a 5. Il paziente viene intubato ma la mattina dopo muore.

Ci sarebbe una catena di lungaggini dietro la morte di un uomo molto conosciuto e ben voluto a Gallipoli. I suoi familiari, l’ex moglie e il figlio, hanno formalizzato una denuncia-querela per il tramite dell’assistenza legale dell’avvocata Speranza Faenza dalle informazioni acquisite in anteprima dal Corriere Salentino e un fascicolo d’indagine è stato già aperto dalla pm Simona Rizzo. Baldari aveva problemi di salute. L’11 ottobre 2025 per alcuni forti dolori addominali era stato già ricoverato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Gallipoli .La degenza si era prolungata per circa 40 giorni per consentire una serie di accertamenti che avevano consentito di far emergere dei calcoli alla colecisti per i quali “occorreva un intervento chirurgico a data da destinarsi perché doveva essere inserito in list a d’ attesa per l’operazione: intervento che ,tuttavia, non è mai stato fissato perché il paziente è morto prima .

Nella ricostruzione degli ultimi giorni di vita di Baldari si arriva al 17 agosto scorso. Dopo aver concluso il suo turno di lavoro in un supermercato di Gallipoli come addetto alla sicurezza, Baldari è in macchina per rientrare a casa. Una volta giunto nel parcheggio della propria abitazione avverte un forte dolore alla gamba e al piede. Contatta immediatamente il figlio il quale, a sua volta , avvisa la madre perché lo raggiungesse . Giunti sul posto i familiari provvedono a contattare il 118 per chiedere i soccorsi. L’operatore – raccontano i denuncianti – chiede informazioni sullo stato di salute del 49enne che, nel frattempo, aveva anche perso conoscenza . L’operatore risponde di sollecitare il malato dandogli dei “pizzicotti” e continua a chiedere informazioni sullo stato di salute pur sapendo delle sue condizioni .

Solo dopo ripetuti solleciti dei familiari da lì a breve arrivano due ambulanze. In una delle due viene caricato il paziente. Dopo solo qualche minuto, il medico dell’ambulanza comunica ai parenti che l’uomo aveva una grave crisi depressiva. E viene trasportato all’ospedale di Casarano dove, come detto, dopo una Tac, i medici accertano tutt’ altro: una peritonite emorragica. L’uomo viene intubato ma la mattina dopo il suo cuore cessa di battere. E ora i suoi familiari invocano giustizia.