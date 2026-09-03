Auto contro la struttura esterna del pub, tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito

Lecce – Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito. La struttura esterna di un locale nel rione San Pio di Lecce, invece, è andata distrutta.
Un’auto, infatti, forse per una manovra sbagliata o comunque per una disattenzione alla guida è finita contro il dehor del pub Bluebeat. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 15 di oggi e l’impatto, che è stato molto violento, ha provocato un forte rumore che ha messo in allarme i residenti della zona.
La dinamica è ancora in fase di ricostruzione e il locale, purtroppo, oggi proprio a causa dell’incidente dovrà restare chiuso.
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