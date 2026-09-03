Ecocentro di Lequile, si riaccende un focolaio. Il sindaco duro sui social: “Non doveva e non poteva riaccadere, sono arrabbiato e deluso”

LEQUILE (Lecce) – “Non poteva e non doveva riaccadere. Sono arrabbiato e deluso quanto voi”. Vincenzo Carlà affida ai social tutta la sua rabbia e la sua preoccupazione per quello che è accaduto oggi nell’ecocentro di Lequile, dove le fiamme sono tornate a farsi strada a meno di 24 ore dalla conclusione ufficiale delle operazioni di spegnimento del maxi incendio.

L’allarme è scattato in tarda mattinata, quando alcuni focolai rimasti sotto le macerie di un capannone crollato hanno ripreso ad alimentare il fuoco, favoriti anche dal vento. Un’area sulla quale, durante le precedenti operazioni, i vigili del fuoco non avevano potuto intervenire direttamente per motivi di sicurezza. I pompieri sono tornati sul posto e hanno spento le fiamme, mentre la zona resta sotto osservazione.

“I vigili del fuoco sono già stati allertati, sono qui sul posto ed è stata interessata anche la Prefettura – ha spiegato il sindaco –. Non doveva e non poteva riaccadere, poi accerteremo tutto il resto”.

Parole che restituiscono il clima di paura e tensione seguito a un incendio che per cinque giorni ha tenuto impegnati i soccorritori. Il rogo era partito dall’area boschiva adiacente all’ecocentro per poi propagarsi all’interno dell’impianto, devastando la zona destinata alla compattazione dei materiali riciclabili e al ricovero dei mezzi.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza erano terminate ieri alle 18, dopo l’impiego complessivo di 68 squadre e unità di supporto, circa 50 mezzi e 165 operatori. L’area è ancora sotto sequestro e affidata in custodia ai carabinieri.

Ora, oltre a fare i conti con quanto accaduto, bisognerà accertare le cause della riattivazione dei focolai e verificare eventuali conseguenze. Sul fronte ambientale, invece, si attendono venerdì i risultati dei primi controlli sulla qualità dell’aria eseguiti da Arpa Puglia.