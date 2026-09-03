Spento il nuovo rogo scoppiato oggi all’ecocentro di Lequile, domani i primi esiti delle analisi

Lequile (Lecce) – Si sono concluse le operazioni di intervento presso l’Ecocentro di Lequile, dove nel primo pomeriggio di oggi si era registrata la ripresa di un piccolo focolaio ad un cumulo di materiale plastico.

L’intervento si è concluso circa 45 minuti dopo l’arrivo della squadra di Vigili del fuoco, ovvero intorno le 14:15, considerata la ridotta entità del cumulo interessato dal rogo.

L’individuazione del focolaio è stata inoltre tempestiva grazie alla presenza di un avamposto dei Vigili del Fuoco, impegnato nel monitoraggio dell’area, che ha rilevato la ripresa del materiale e attivato le procedure di intervento ancora prima che le relative segnalazioni pervenissero alla Sala Operativa tramite le chiamate di emergenza.

L’intervento ha consentito di estinguere completamente il focolaio e mettere finalmente in completa sicurezza l’area. Attualmente la situazione risulta sotto controllo.

E per domani dovrebbero essere comunicati gli esiti delle analisi condotti da Arpa e Asl sugli effetti dell’incendio nell’ambiente circostante, che tanta preoccupazione sta sollevando nelle popolazioni residenti a Lequile e territori limitrofi.