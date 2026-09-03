Sorprende due topi di auto (uno dentro la sua macchina) e allerta forze dell’ordine: arrestati, tornano liberi

MELISSANO (Lecce) – Sorprende due topi di auto – uno all’interno dell’abitacolo al posto di guida con l’altro mentre fuori – mentre è fuori sotto la propria abitazione. E non ha perso tempo: ha allertato le forze dell’ordine consentendo ai carabinieri di bloccare i ladri. Il 30 agosto scoro, l’accaduto sfociato nell’arresto Salvatore Scarlino, 37enne di Taurisano, e Alberto Vincenti, 35enne, residente a Ruffano a alla denuncia a piede libero di una 24enne di Alliste con l’accusa di furto aggravato.

I due soggetti arrestati sono già tornati in liberta: nel corso dell’udienza di convalida davanti alla gip Valeria Fedele hanno scelto la via del silenzio rilasciando, però, sp0ontanee dichiarazioni confessando gli addebiti e dichiarando di voler risarcire la vittima. Da ieri i due uomini, Salvatore Scarlino, 37enne domiciliato a Taurisano, e Alberto Vincenti, 35enne domiciliato a Ruffano, sono tornati in libertà. La giudice ha così scarcerato Scarlino valorizzando la sua contrizione e i suoi precedenti penali ormai datati mentre per il complice ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I responsabili del tentato furto erano assistiti dagli avvocati Luca Puce, Davide Micaletto e Sergio Santese.