Droga e cellulari nascosti nelle celle dei detenuti, blitz nel carcere di Lecce

LECCE – Un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e decine di telefoni cellulari sarebbero stati sequestrati all’interno del carcere di Lecce nel corso di una vasta attività di perquisizione della Polizia Penitenziaria. A darne notizia è il sindacato FSA CNPP SPP Puglia, che esprime soddisfazione per l’operazione.

I controlli, secondo quanto riferito dall’organizzazione sindacale, hanno interessato sia le persone sia le camere detentive dell’istituto, consentendo di rinvenire droga e numerosi apparecchi telefonici pronti all’uso.

L’attività sarebbe stata condotta con il supporto di altri comandi della regione. Il sindacato sottolinea inoltre la presenza della catena di comando direttamente sul campo, considerandola un importante elemento di motivazione per il personale.

“Esprimiamo orgoglio e appartenenza nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria pugliese e, in questo caso, di quella leccese”, ha dichiarato il segretario regionale CNPP SPP Puglia Ruggiero Damato, rivolgendo un plauso agli agenti e auspicando il proseguimento di questo tipo di attività.

Per il sindacato, il risultato assume particolare rilievo anche alla luce delle difficili condizioni in cui opera quotidianamente la Polizia Penitenziaria pugliese. FSA CNPP SPP richiama in particolare il problema del sovraffollamento degli istituti e della carenza di personale, evidenziando come gli agenti siano chiamati a garantire sicurezza e legalità in un contesto operativo particolarmente complesso.