Suolo pubblico, Rotundo e De Matteis chiedono nuove regole per gli accertamenti Dogre: la discussione in Commissione

LECCE – Contestazione immediata delle violazioni, verbali di accertamento, fotografie che dimostrino con precisione l’eventuale occupazione abusiva e almeno sessanta giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Sono i punti principali della proposta di modifica al regolamento comunale sul Canone patrimoniale unico presentata dai consiglieri Antonio Rotundo, del Partito democratico, e Toni De Matteis, di LecceDomani, con l’obiettivo di rendere più trasparenti e verificabili gli accertamenti relativi all’occupazione del suolo pubblico. Se ne è discusso in mattinata, durante la Commissione congiunta Bilancio e Statuto, presieduta da Oronzino Tramacere.

La proposta di deliberazione, presentata ai sensi dell’articolo 50 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, punta a introdurre un nuovo articolo 29 bis nel regolamento che disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l’occupazione delle aree destinate ai mercati. Al centro dell’iniziativa c’è soprattutto la modalità con cui vengono svolti i controlli da parte della società concessionaria Dogre.

Attualmente l’articolo 29 del regolamento consente al Comune o al concessionario di effettuare accessi, ispezioni, verifiche e riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, oltre a richiedere documenti, informazioni e dati ai soggetti tenuti al pagamento del canone. Rotundo e De Matteis chiedono che queste attività, quando riguardano occupazioni abusive o esposizioni pubblicitarie prive di titolo o difformi rispetto alle autorizzazioni rilasciate, si svolgano attraverso un vero contraddittorio con il soggetto interessato.

La proposta prende come riferimento il principio del contraddittorio previsto in materia fiscale dallo Statuto dei diritti del contribuente e stabilisce che, nei casi di occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria abusiva, gli avvisi di accertamento debbano essere preceduti, a pena di annullabilità, da un “contraddittorio informato ed effettivo”.

In concreto, Comune o concessionario dovrebbero procedere alla contestazione immediata e alla redazione di un processo verbale di accertamento da parte di un pubblico ufficiale competente o di un soggetto abilitato. Quando la contestazione immediata non fosse possibile, entro trenta giorni dovrebbe essere notificato al presunto trasgressore uno schema dell’atto di accertamento.

Il documento dovrebbe contenere una serie di elementi precisi: il periodo a cui si riferisce la contestazione, la superficie occupata espressa in metri quadrati, la documentazione fotografica capace di attestare con precisione l’entità dell’occupazione abusiva, la tipologia della violazione contestata e l’indicazione di indennità, sanzioni e interessi richiesti.

Al destinatario dell’atto dovrebbero inoltre essere concessi almeno sessanta giorni per presentare eventuali controdeduzioni. Nello stesso periodo l’interessato potrebbe chiedere di accedere agli atti del fascicolo e di estrarne copia. Rotundo e De Matteis propongono anche la possibilità di consultare la documentazione online attraverso un apposito portale pubblicato sul sito del Comune o del concessionario.

Un altro punto centrale riguarda i tempi dell’accertamento definitivo: secondo il nuovo articolo proposto, l’atto non potrebbe essere adottato prima della scadenza dei sessanta giorni concessi al cittadino o all’esercente per presentare le proprie osservazioni. Il contraddittorio obbligatorio non riguarderebbe invece gli accertamenti relativi all’omesso, insufficiente o tardivo versamento del canone. In questi casi Comune e concessionario potrebbero comunque decidere di avviare un confronto con il contribuente, ma la sua mancata attivazione non determinerebbe l’annullabilità dell’atto.

La proposta precisa infine che né il verbale di accertamento né la notifica dello schema dell’atto impedirebbero al soggetto interessato di ricorrere all’istituto del ravvedimento previsto dall’articolo 30 dello stesso regolamento. Con l’iniziativa, dunque, Rotundo e De Matteis chiedono al Consiglio comunale di introdurre una procedura più dettagliata negli accertamenti sul suolo pubblico, fondata sulla contestazione documentata della violazione, sull’accesso agli atti e sulla possibilità per l’esercente di far valere le proprie ragioni prima dell’emissione definitiva dell’accertamento.