Provoca danni all’interno e all’esterno dell’ospedale, denunciato un 32enne

Galatina (Lecce) – Ha dato in escandescenze, in piena notte, creando caos e danni all’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina.

Protagonista in negativo un 32enne, che ha prima rotto alcuni infissi all’esterno del nosocomio e poi avrebbe raggiunto anche il reparto di Cardiologia, manomettendo estintori e facendo scattare gli allarmi.

Sul posto sono intervenuti carabinieri di Galatina e gli addetti alla vigilanza. E intorno alle 5.30 è stato necessario un nuovo intervento dei militari dell’Arma.

Fortunatamente non ci sono stati feriti tra pazienti e personale dell’ospedale. Nei confronti del 32enne è scattata la denuncia.