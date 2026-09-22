Lite per motivi di gelosia sfocia in violenza: 29enne spinge la moglie contro il frigo e la manda in ospedale

SQUINZANO (Lecce) – Al culmine di un litigio per questioni di gelosia avrebbe afferrato per le braccia e spinto la moglie contro il frigorifero della cucina, provocandole un “trauma contusivo alla spalla sinistra e al gomito destro” poi giudicate guaribili in una decina di giorni così come poi refertato dai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Brindisi. Dopo la denuncia della donna scatta il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa familiare per un 29enne.

I fatti si sono verificati a Squinzano il 4 settembre scorso. Nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia, l’indagato, difeso dall’avvocato Rocco Vincenti, pur essendosi avvalso della facoltà di non rispondere ha reso dichiarazioni spontanee nel corso delle quali ha chiesto scusa per quanto accaduto, asserendo che si sarebbe scusato con la moglie appena ne avesse avuto la possibilità e che in ogni caso, dopo aver provato a far funzionare il matrimonio si era reso conto che l’unica via percorribile era in effetti quella della separazione a causa dei frequenti litigi.

Per la gip Giulia Proto, firmataria dell’ordinanza, sussistono i gravi indizi di colpevolezza: come emerge dalla querela orale sporta dalla persona offesa, dalle sommarie informazioni rese dalla stessa nonché dalla relazione di Pronto Soccorso, la sera del 4 settembre 2026, nel corso di un banale litigio per motivi di gelosia, l’indagato, dapprima sarebbe andato in escandescenza limitandosi a dare pugni sul tavolo e ad inveire contro la moglie, successivamente avrebbe afferrato la moglie per le braccia, la scuoteva violentemente e le spingeva la testa contro il frigorifero.

Le dichiarazioni della vittima sono risultate pienamente compatibili con quanto refertato in dai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Brindisi. Sussistono anche le esigenze cautelari dal momento che – secondo la versione della persona offesa – non si sarebbe trattato di un episodio isolato: già nel 2023, infatti, si era recata in ospedale non denunciando il marito per evitare disagi alla famiglia. L’indagato non riesce a contenere la sua aggressività in situazioni conflittuali con la moglie: quest’ultima, spaventata, dalle reazioni scomposte e violente la sera dell’ultima aggressione aveva dormito insieme ai figli, nella loro cameretta.