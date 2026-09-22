Tragedia a Gallipoli, 30enne trovato morto in un bed and breakfast. Secondo caso in pochi giorni

GALLIPOLI (Lecce) – Tragedia questa mattina a Gallipoli, dove un 30enne salentino è stato trovato morto all’interno di un bed and breakfast della “Città Bella”, in una traversa di corso Roma. Stando alle prime informazioni, il giovane si sarebbe tolto la vita impiccandosi.

L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata. Inutili i soccorsi, giunti sul posto per prestare assistenza al 30enne. Per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ora impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Restano da chiarire le circostanze e le ragioni alla base del tragico gesto.

Il drammatico episodio arriva a soli due giorni da un’altra tragedia simile nel Salento. Domenica scorsa, a Collepasso, un giovane di 20 anni era stato trovato senza vita nel giardino della propria abitazione. A fare la drammatica scoperta erano stati i familiari. Anche in quel caso sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri.