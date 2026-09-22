Biblioteca OgniBene, il centrodestra passa al contrattacco: Poli Bortone difende la svolta, Pagliaro respinge le accuse

LECCE – Il centrodestra serra i ranghi sul caso OgniBene e passa al contrattacco. Dopo le critiche dell’opposizione alla delibera che affida alla giunta l’approvazione della programmazione annuale della biblioteca comunale e delle successive modifiche, alla difesa della sindaca Adriana Poli Bortone si aggiunge quella del consigliere regionale e presidente del gruppo di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro. Il fronte della maggioranza ribalta così l’accusa: non un tentativo di controllo della cultura, ma la volontà, sostiene il centrodestra, di garantire pluralismo in uno spazio pubblico. Poli Bortone respinge gli attacchi dell’ex sindaco Carlo Salvemini: “La biblioteca deve essere aperta a tutti e sono d’accordo con l’opposizione. Per la prima volta sono d’accordo con Salvemini. Bisogna aprire a tutte le culture. In 7 anni si è vista solo monocultura: io voglio aprire a tutti”. La sindaca rivendica dunque la scelta della sua amministrazione e insiste: “Voglio una biblioteca dove ci sia il confronto tra tutte le culture. L’amministrazione deve garantire il rispetto della libertà e della fruizione pluralista della biblioteca”.

La delibera contestata prevede che la programmazione annuale di OgniBene venga approvata dalla giunta entro febbraio e che passino dall’esecutivo anche eventuali modifiche e integrazioni. Inoltre, le richieste per l’utilizzo delle sale dovranno essere presentate almeno 45 giorni prima, invece dei precedenti 15. A sostegno dell’amministrazione interviene ora Pagliaro, con toni durissimi nei confronti del centrosinistra. “La cultura non è un feudo. Peccato che la sinistra se lo ricordi solo quando sono ‘gli altri’ a volerlo ‘occupare’. È davvero paradossale che si scateni un putiferio per la legittima decisione della Giunta Poli Bortone di vagliare e approvare la programmazione annuale della Biblioteca comunale OgniBene“. Per l’esponente di Fratelli d’Italia, si tratta di “uno spazio pubblico di tutti, e non solo di una parte”, mentre le accuse rivolte alla maggioranza sarebbero, a suo giudizio, il tentativo di conservare un predominio culturale. Pagliaro respinge anche l’idea che la delibera introduca una forma di censura: “È un doveroso esercizio di responsabilità amministrativa. È compito di un’amministrazione comunale democratica guidare, pianificare e vigilare sulle attività finanziate con i soldi dei contribuenti, garantendo pluralismo, trasparenza e aderenza alle linee programmatiche scelte dai cittadini”.

Il consigliere regionale allarga poi l’attacco all’intera esperienza di governo del centrosinistra in Puglia, sostenendo che negli ultimi vent’anni avrebbe “monopolizzato la cultura facendone un serbatoio di propaganda e voti” e parlando di bandi pubblici spesso sartoriali”. Sono accuse politiche che Pagliaro accompagna a un sostegno esplicito alla sindaca: “Non arretrino di un passo di fronte all’arroganza di chi, sotto la bandiera di una falsa indipendenza, tenta di difendere fortini di potere e consenso. La cultura a Lecce torna ad essere di tutti, finalmente aperta all’intera comunità“. Sul fronte opposto restano le contestazioni di Salvemini e di Christian Gnoni, coordinatore dell’intergruppo LecceDomani, che ha chiesto il ritiro della delibera sostenendo che la programmazione culturale rischi di finire sotto il vaglio della politica. Anche alcuni frequentatori della biblioteca hanno convocato per il 24 settembre un’assemblea pubblica nel giardino degli Agostiniani, temendo “più burocrazia e meno appuntamenti, più controllo e meno autonomia”. Il confronto, dunque, si irrigidisce: da una parte l’opposizione e una parte degli utenti che chiedono maggiore autonomia per OgniBene, dall’altra la maggioranza che rivendica il diritto-dovere della giunta di indirizzare e verificare la programmazione di una struttura comunale. E, dopo l’intervento di Pagliaro, è chiaro che il centrodestra non intende arretrare sulla delibera.