Spaccata nella notte lungo la statale 275: svaligiata la cassa e il bar del distributore di benzina

ALESSANO (Lecce) – Una spaccata in piena notte per fare razzia di liquori, sigarette e del contante rimasto in cassa. È il colpo messo a segno ai danni della stazione di servizio situata lungo la strada statale 275, nel tratto che collega la frazione di Montesardo a Gagliano del Capo.

I malviventi sono entrati in azione utilizzando un’automobile come ariete: dopo aver infranto la vetrata dell’impianto, si sono introdotti nei locali del bar e della rivendita. In pochi minuti la banda ha fatto incetta di diverse bottiglie di alcolici e pacchetti di sigarette, per poi puntare al registratore di cassa. Il bottino in contanti si è rivelato contenuto, dato che l’attività si trovava momentaneamente chiusa per le ferie del titolare.

Nell’area della stazione di servizio non sono presenti impianti di videosorveglianza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Alessano e della Compagnia di Tricase per i rilievi di rito e l’avvio delle indagini. I militari stanno battendo la zona alla ricerca di telecamere pubbliche o private installate lungo la statale 275 e nelle vie limitrofe, i cui filmati potrebbero fornire elementi utili per identificare il veicolo utilizzato per la spaccata e risalire agli autori del furto.