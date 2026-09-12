Fertilità maschile a rischio con il gran caldo: l’allarme della Fondazione Foresta al Congresso Nazionale di Andrologia

MODENA – L’estate 2026, la più calda registrata in Italia dal 1950, potrebbe lasciare conseguenze anche sulla fertilità maschile. A lanciare l’allarme è la Fondazione Foresta ETS insieme alla Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, che porterà il tema al 16° Congresso nazionale SIAMS, in programma a Modena dal 14 al 16 settembre. Secondo le elaborazioni diffuse dal CNR il 7 settembre, la temperatura media nazionale dell’estate ha raggiunto i 24,3 gradi, mentre agosto, con 25,6 gradi, si è attestato 3,5 gradi sopra la media del periodo 1991-2020. Per la prima volta nella serie storica luglio e agosto sono risultati, uno dopo l’altro, i mesi più caldi mai osservati, mentre città come Roma, Firenze e Torino hanno attraversato più ondate di calore con temperature massime oltre il 90° percentile per almeno sei giorni consecutivi.

Il problema, spiegano gli esperti, riguarda il funzionamento stesso dell’apparato riproduttivo maschile. I testicoli sono collocati all’esterno del corpo proprio per mantenere una temperatura di alcuni gradi inferiore rispetto a quella interna, condizione indispensabile per garantire una corretta produzione e maturazione degli spermatozoi. Quando però l’esposizione al calore diventa intensa, prolungata o ripetuta, i normali meccanismi di dispersione possono non essere sufficienti e la spermatogenesi può risentirne. Alla luce degli ultimi dati Istat, che segnano un nuovo record negativo per la natalità italiana, secondo i ricercatori non è quindi da escludere anche un possibile ruolo del caldo estremo, attraverso la riduzione della fertilità maschile, accanto a fattori già noti come condizioni socio-economiche, invecchiamento, stili di vita e inquinamento ambientale.

“È bene essere chiari: una singola giornata torrida non rende un uomo infertile”, precisa il professor Carlo Foresta, presidente di Fondazione Foresta ETS. “Il problema si pone quando l’esposizione è intensa, si ripete o dura a lungo, soprattutto se si aggiunge a condizioni che rendono più difficile disperdere il calore, come il varicocele, l’obesità o un lavoro svolto vicino a fonti termiche. Il testicolo è sì capace di termoregolazione, ma oltre una certa soglia la spermatogenesi viene abortita per evitare danni al DNA indotti dallo stress termico, e quindi il rischio di trasmissione di mutazioni all’eventuale prole”.

Una delle dimostrazioni più nette dell’effetto del calore arriva da uno studio longitudinale realizzato nel 2013 dal gruppo padovano su dieci volontari sani, tutti con parametri seminali normali. Per tre mesi i partecipanti furono sottoposti a due saune alla settimana, della durata di quindici minuti ciascuna, con temperature comprese tra 80 e 90 gradi. Si trattava naturalmente di una condizione sperimentale molto più intensa rispetto a una normale giornata estiva, scelta proprio per rendere evidente l’effetto biologico del calore. La temperatura scrotale media passò da 34,5 a 37,5 gradi e, al termine del periodo di esposizione, la concentrazione media degli spermatozoi diminuì da 89 a 31 milioni per millilitro, mentre il numero totale scese da 223 a 93 milioni e la motilità progressiva dal 58 al 36 per cento. Le analisi sul nucleo evidenziarono inoltre alterazioni nella sostituzione istone-protamina e nella condensazione della cromatina, il sistema che consente di compattare e proteggere il patrimonio genetico paterno.

Un altro studio dello stesso gruppo ha approfondito il ruolo del gene E2F1, coinvolto nella divisione e nel differenziamento cellulare. Su 540 uomini, variazioni del numero di copie del gene sono state riscontrate in 12 dei 343 soggetti con infertilità e in nessuno dei 197 uomini del gruppo di controllo. Negli esperimenti cellulari il calore aumentava inoltre l’espressione di E2F1, con una risposta più marcata nelle cellule che possedevano un maggior numero di copie del gene. Risultati che suggeriscono una possibile interazione tra patrimonio genetico e ambiente e che potrebbero spiegare perché alcuni uomini siano più sensibili di altri allo stress termico.

Ai dati sperimentali si aggiungono quelli raccolti su popolazioni molto più ampie. Nel 2026 uno studio condotto su 5.114 uomini ha associato temperature percepite più elevate nei novanta giorni precedenti il campionamento a una riduzione della motilità progressiva e totale degli spermatozoi. Un’altra ricerca, realizzata su 4.912 campioni di banca del seme, aveva già messo in relazione la variabilità delle temperature nello stesso arco temporale con una diminuzione del numero degli spermatozoi.

“Dopo un’estate come questa, il rapporto fra ambiente e salute riproduttiva diventa molto concreto”, sottolinea la professoressa Linda Vignozzi, presidente SIAMS. “Al Congresso nazionale discuteremo di come tradurre ciò che sappiamo in comportamenti sensati per le coppie, in una maggiore tutela di chi lavora al caldo e in un ricorso appropriato alla valutazione andrologica. Occorre informare senza allarmare, perché il rischio esiste ma deve essere letto insieme alla storia e alle condizioni di ciascuna persona”.

Gli specialisti indicano anche cinque precauzioni pratiche. La prima è aiutare il corpo a disperdere il calore, bevendo regolarmente, cercando ambienti freschi, concedendosi pause all’ombra o in locali climatizzati e ricorrendo a docce fresche, evitando però di applicare ghiaccio direttamente sulla cute scrotale. La seconda è evitare di sommare diverse fonti di calore: nei periodi più caldi, soprattutto quando si cerca una gravidanza, è consigliabile limitare saune frequenti, bagni molto caldi e idromassaggi prolungati, così come il computer appoggiato sulle gambe o l’uso prolungato dei sedili riscaldati. Il terzo suggerimento riguarda l’abbigliamento: biancheria e pantaloni non troppo aderenti e realizzati con tessuti traspiranti possono favorire la dispersione del calore, soprattutto durante le giornate afose o quando si resta seduti a lungo.

Particolare attenzione va inoltre riservata a chi lavora in ambienti caldi. Cuochi, addetti a forni e fonderie, lavoratori all’aperto e altre categorie esposte dovrebbero poter contare su pause in zone fresche, disponibilità di acqua, rotazione delle mansioni e valutazione del medico competente, perché la prevenzione del caldo occupazionale non può essere affidata soltanto ai comportamenti individuali. Infine, gli esperti invitano a considerare la situazione complessiva di ogni persona: varicocele, obesità e recenti episodi febbrili possono accentuare lo stress termico, mentre fumo e alcol determinano un ulteriore danno ossidativo indipendente. Chi cerca una gravidanza, presenta fattori di rischio o riceve un risultato alterato all’esame del liquido seminale dovrebbe quindi confrontarsi con un andrologo.

Il rapporto tra clima, ambiente e funzione riproduttiva sarà dunque uno dei temi al centro del 16° Congresso nazionale della Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, in programma dal 14 al 16 settembre 2026 al Policlinico di Modena, in via del Pozzo 71, dove ricercatori e specialisti approfondiranno le conseguenze dello stress termico e le possibili strategie di prevenzione.