Il l Gidro 2026 a Gallipoli. Fasano: “Nascerà un hub per idrovolanti sul versante di Scirocco per collegare la città alle grandi rotte turistiche”

GALLIPOLI – Si è conclusa con un eccezionale successo di pubblico questa mattina, nella rada antistante il porto cittadino, la seconda edizione del Gidro 2026, il Giro d’Italia in Idrovolante. I velivoli anfibi, dopo aver completato un viaggio di oltre 1.700 km da nord a sud della penisola, hanno entusiasmato la città con un suggestivo spettacolo di ammaraggio e flottaggio nelle acque gallipoline.

La cerimonia ufficiale è stata ospitata questa mattina dalla sede locale dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI), alla presenza del Sindaco di Gallipoli Flavio Fasano, del Comandante della Capitaneria di Porto, CV Pierpaolo Pallotti, del Gen. Paolo Citta (AAA Otranto) e del presidente dell’ANMI gallipolina, Carmelo Scorrano. I lavori e il bilancio finale del tour si sono poi spostati all’Hotel Bellavista Club, ospiti del network Caroli Hotels.

Proprio l’entusiasmo della mattinata ha offerto al Sindaco Fasano l’occasione per annunciare la svolta infrastrutturale della città, che punta a diventare una capitale dell’idroaviazione e della mobilità sostenibile nel Mediterraneo.

“L’evento di questa mattina ci ha mostrato una Gallipoli del futuro che l’Amministrazione intende strutturare in maniera permanente”, ha dichiarato il Sindaco Flavio Fasano. “È nostra ferma intenzione trovare uno spazio dedicato all’idroaviazione all’interno della nuova progettualità portuale che stiamo ridefinendo. A tal proposito, la nostra visione prevede il probabile posizionamento dell’hub per gli idrovolanti sul versante di Tramontana. Questa infrastruttura strategica ci permetterà di creare scambi e connessioni dirette con altre importanti realtà turistiche nazionali e internazionali, inserendo Gallipoli in un circuito esclusivo di collegamenti veloci, ecologici e di altissimo livello”.

Accanto alla proiezione internazionale, la nuova progettazione risolverà una delle criticità storiche del territorio: la mobilità costiera estiva. “Il versante di Scirocco sarà invece lo snodo fondamentale per la mobilità interna e per le ‘Navette del mare'”, ha rilanciato il primo cittadino. “Conosciamo tutti le pesanti difficoltà automobilistiche nel percorrere la strada dei lidi, puntualmente congestionata nei mesi estivi. La risposta definitiva arriverà dal mare: utilizzeremo la nuova progettazione a Scirocco per attivare percorsi marittimi costieri che collegheranno i diversi punti e i lidi della costa gallipolina. Sarà il punto di partenza per una mobilità alternativa e sostenibile, azzerando il traffico veicolare sulla litoranea”.

Il Sindaco Fasano ha infine concluso precisando il quadro d’insieme dell’intervento: “Tutta questa nuova pianificazione si sviluppa in un contesto generale di sviluppo della portualità che andrà a interessare, valorizzare e tutelare pienamente il turismo, il comparto della diportistica e lo storico comparto peschereccio della nostra città. Innovazione e tradizione marittima cresceranno insieme”.