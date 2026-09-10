Terme di Santa Cesarea al Wellkend, dallo sport alla dermocosmesi: le acque sulfuree diventano alleate del recupero degli atleti

Le Terme di Santa Cesarea rafforzano la propria presenza nel mondo dello sport, della dermocosmesi e del recupero fisico, valorizzando le qualità delle acque termali, una struttura unica affacciata sulla costa e le professionalità maturate in decenni di attività. Un percorso che troverà una nuova vetrina nel Wellkend Multisport Festival 2026, in programma l’11, 12 e 13 settembre a Lecce e sul territorio, dove le Terme saranno partner ufficiale con il protocollo “Performance & Recovery”. Si parte domani. Il grande evento, distribuito tra il centro storico di Lecce, la marina di San Cataldo e il PalaFiere, riunirà atleti professionisti e amatori impegnati in oltre 60 discipline sportive, dall’aquathlon alla maratona, dal crossfit alla vela.



Ma l’obiettivo delle Terme è guardare proprio a ciò che accade dopo la competizione: il recupero fisico e mentale dell’atleta, quella fase che dà il senso al progetto “Oltre il traguardo”. È qui che entra in gioco un percorso che punta a integrare l’intensità dell’attività sportiva con le caratteristiche delle risorse termali di Santa Cesarea, attraverso un approccio scientifico e olistico articolato su quattro pilastri.

Il primo è rappresentato da Massaggi & Wellness, con un protocollo di Active Recovery che va oltre il tradizionale massaggio: attraverso specifiche manovre di scarico e linfodrenaggio, il trattamento è finalizzato ad accelerare lo smaltimento dell’acido lattico, ripristinare l’elasticità delle fibre muscolari sottoposte a sforzi intensi e prevenire le contratture, favorendo il ritorno dell’organismo ai livelli ottimali. C’è poi la fangoterapia per il benessere articolare, che utilizza il fango termale maturo e, grazie al calore e allo scambio osmotico dei minerali, punta a svolgere un’azione decontratturante e antinfiammatoria naturale, dando sollievo alle articolazioni sottoposte agli impatti e ai tessuti muscolari sollecitati dall’endurance e dal resistance training.

Uno dei settori sui quali Santa Cesarea sta puntando con maggiore decisione è quello della dermocosmesi. Chi pratica sport all’aperto espone infatti la pelle a sole, vento, salsedine e sudore. Per rispondere a queste esigenze nasce la nuova Linea Termale Dermo-Cosmetica, pensata per svolgere un’azione protettiva prima della performance e rigenerante durante il recupero. Alla base delle formulazioni c’è un concentrato di minerali e zolfo ottenuto dall’acqua Salso-Bromo-Iodica-Solfurea ad altissima mineralizzazione, con un residuo fisso pari a 37,07 grammi per litro, estratta direttamente dalla fonte Cesarea. Tra i prodotti inseriti nel protocollo per gli sportivi figura Acqua Cesarea, trattamento dermatologico e cosmetico attivo in spray con azione disarrossante, lenitiva, rigenerante e idratante; il Booster Pre-Doposole, una crema-gel multifunzionale a rapido assorbimento che idrata, nutre e lenisce la pelle prima e dopo l’esposizione agli elementi, contribuendo a mantenerla elastica e compatta; e il Gel Sollievo, un rescue gel roll-on studiato per il post-gara e destinato alle zone muscolari affaticate.

La linea dermocosmetica comprende inoltre formulazioni per viso e corpo, tra cui la Crema Viso ad azione slow-aging, il Siero e Contorno Occhi e la Crema Mani protettiva, arricchiti con ingredienti naturali, bio, prebiotici e postbiotici. Sostanze che lavorano in sinergia con l’acqua termale con l’obiettivo di rispettare le caratteristiche della pelle, stimolare la vitalità del microbiota cutaneo e ripristinare il naturale effetto barriera compromesso dallo sforzo fisico e dal sudore. Un settore, quello cosmetico, che affianca così sempre più strettamente la tradizionale vocazione termale e sanitaria della struttura.

A completare il percorso c’è l’energia della Piscina Sulfurea, indicata come l’apice della fase di recupero: l’immersione nelle acque sulfuree a temperatura controllata permette la decompressione del corpo, mentre il galleggiamento riduce il peso sulle articolazioni. Secondo il protocollo presentato dalle Terme, lo zolfo e i minerali disciolti contribuiscono inoltre a stimolare la microcircolazione e a favorire un profondo rilassamento, completando un percorso che punta a riallineare corpo e mente dopo lo sforzo sportivo.

“Le Terme di Santa Cesarea stanno attraversando una fase di crescita che punta a valorizzare sempre di più la nostra vocazione sanitaria, facendo leva su un patrimonio di competenze e di know how maturato in decenni di attività – spiega il presidente Piero Anselmi – La partecipazione al Wellkend Multisport Festival va proprio in questa direzione: dimostrare che il termalismo non è soltanto benessere, ma può rappresentare un supporto concreto nei percorsi di recupero, prevenzione e cura, anche per chi pratica attività sportiva. Il protocollo ‘Performance & Recovery’ mette insieme massaggi, fangoterapia, trattamenti dermocosmetici e utilizzo delle acque sulfuree in un percorso integrato che nasce dalle caratteristiche uniche delle nostre risorse termali”.

“L’unione tra sport e rigenerazione termale rappresenta il futuro del benessere attivo – sottolinea la direzione delle Terme – Siamo pronti ad accogliere i partecipanti del Wellkend Festival per dimostrare come le proprietà delle nostre acque siano lo strumento definitivo per chiunque voglia superare i propri limiti, in sicurezza e con il giusto recupero”.