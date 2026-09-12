Investita mentre attraversa la strada a Lecce: 64enne ferita e trasportata in ospedale

LECCE: Momenti di paura nella mattinata di oggi a Lecce, dove si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Pitagora e via Cataldo Antonio Mannarino. Una donna di 64 anni, residente del posto, è stata travolta da un’automobile mentre si trovava a piedi sul ciglio della carreggiata e stava attraversando in direzione di via Mannarino. Alla guida del veicolo un uomo di 56 anni, anch’egli leccese, che stava svoltando nella stessa strada e non è riuscito a evitare l’impatto con la pedone.

A causa dello scontro, la 64enne è caduta rovinosamente sull’asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono giunti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure alla malcapitata. La donna, rimasta sempre vigile e cosciente durante le operazioni di soccorso, è stata poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi”. Dai primi accertamenti medici, ha riportato un trauma agli arti inferiori, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per eseguire i rilievi di rito e gestire la viabilità, a loro è affidato il compito di ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’accaduto.