Scuole di Veglie pronte per il nuovo anno scolastico: completati nei tempi gli interventi di manutenzione

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, le scuole di Veglie sono pronte ad accogliere alunne e alunni. Gli interventi di manutenzione programmati dall’Amministrazione comunale negli istituti scolastici sono stati infatti completati nei tempi stabiliti, nel rispetto dell’impegno assunto con la comunità.

I lavori hanno riguardato in particolare le scuole dell’infanzia di via Fieramosca, via Taranto e via della Pace, dove sono stati effettuati interventi di ripristino completo dell’intonaco, applicazione di guaine impermeabilizzanti e nuova pitturazione degli ambienti interni.

A questi interventi si aggiungerà, nei prossimi giorni, l’installazione di 14 nuovi condizionatori destinati alla climatizzazione delle aule dei più piccoli: 6 presso i plessi di via Fieramosca e via Taranto e 8 presso la scuola di via della Pace.

Fondamentale, come da agenda di programma, è rendere gli edifici scolastici sempre più sicuri, funzionali e confortevoli.

Nella palestra della Scuola Marconi sono in corso lavori che comprendono anche l’impermeabilizzazione; presso la Scuola Aldo Moro è previsto il ripristino e la tinteggiatura del solaio della segreteria. Negli spazi esterni delle scuole di via Fieramosca e via Taranto prenderà inoltre il via la manutenzione straordinaria.

«L’inizio di un nuovo anno scolastico è un momento importante per tutta la nostra comunità. Voglio rivolgere il mio più sincero augurio di buon anno scolastico alla dirigente, ai docenti, ai collaboratori scolastici, alle famiglie e, soprattutto, ai nostri ragazzi – dichiara la sindaca Mariarosaria De Bartolomeo –. A loro auguro di vivere questo nuovo anno con entusiasmo, curiosità e fiducia, di affrontare ogni giorno con la voglia di imparare, di crescere e di condividere nuove esperienze. Che sia un anno fatto di scoperte, amicizie, traguardi raggiunti e opportunità da cogliere, nel quale ciascuno possa sentirsi accompagnato e valorizzato nel proprio percorso.

Un augurio particolare va anche a chi, ogni giorno, con passione e responsabilità, lavora accanto ai nostri ragazzi: alla dirigente, agli insegnanti, ai collaboratori scolastici e alle famiglie, che svolgono un ruolo fondamentale nel percorso educativo e nella crescita delle nuove generazioni. A tutti rivolgo il mio ringraziamento e l’auspicio di un anno sereno e ricco di soddisfazioni.

Aver completato gli interventi previsti prima dell’inizio delle lezioni dimostra concretamente che gli impegni assunti possono tradursi in fatti. Abbiamo lavorato affinché l’avvio delle lezioni trovasse istituti pronti ad accogliere al meglio la comunità scolastica, ma il nostro lavoro non si ferma qui.

La scuola è uno dei luoghi fondamentali nei quali si costruisce il futuro della nostra comunità e per questo l’attenzione nei confronti dei nostri giovani resterà massima. Continueremo a mettere in campo programmazione, risorse e presenza costante per garantire scuole sempre più sicure, funzionali e adeguate alle esigenze di chi le vive ogni giorno.

In questi tre anni abbiamo scelto di superare la logica della gestione delle sole emergenze, puntando su una programmazione concreta e continua degli interventi. Prendersi cura degli edifici scolastici significa prendersi cura dei luoghi nei quali i nostri figli crescono, imparano e costruiscono il proprio futuro.

Aver completato i lavori previsti prima dell’inizio delle lezioni rappresenta quindi un risultato importante e la conferma di un metodo di lavoro basato sulla programmazione e sul rispetto degli impegni. Colgo l’occasione per ringraziare le ditte, gli uffici comunali e i colleghi amministratori della mia squadra che hanno contribuito a raggiungere questo risultato».

La dirigente scolastica Daniela Savoia dichiara: «Un nuovo anno scolastico sta per iniziare e la scuola si prepara ad aprire nuovamente le proprie porte agli alunni, alle famiglie e a tutta la comunità scolastica, con entusiasmo, responsabilità e la volontà di dare vita a un percorso ricco di esperienze, occasioni di crescita e nuove opportunità formative.

Ogni nuovo inizio porta con sé aspettative, progetti e nuove sfide. Anche quest’anno la scuola sarà impegnata a costruire percorsi educativi e formativi capaci di accompagnare ogni alunno nella propria crescita, valorizzandone le potenzialità, promuovendo la partecipazione e favorendo lo sviluppo di competenze e relazioni significative. Sarà un cammino da percorrere insieme, nella convinzione che la scuola rappresenti uno spazio fondamentale di incontro, confronto, scoperta e costruzione del futuro.

Particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli della scuola dell’infanzia, che inizieranno le attività il 16 settembre. Lo slittamento dell’avvio è stato determinato dalla necessità di completare alcuni lavori presso i plessi scolastici, interventi che hanno richiesto tempi più lunghi del previsto. La scelta è stata assunta nell’interesse degli alunni e con l’obiettivo di garantire condizioni adeguate e sicure per l’accoglienza e lo svolgimento delle attività didattiche.

Proprio in relazione alla situazione degli edifici scolastici, la scuola desidera esprimere un sincero ringraziamento alle famiglie e ai numerosi genitori che, con attenzione, disponibilità e senso di responsabilità, hanno seguito la situazione e collaborato affinché le esigenze della comunità scolastica venissero rappresentate e adeguatamente sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione comunale che con impegno ha attemperato alle numerose richieste avanzate.

Un ringraziamento particolare va anche al Consiglio di Istituto, che ha accompagnato e sostenuto l’azione della scuola, contribuendo a sollecitare gli interventi necessari e mantenendo alta l’attenzione sulle condizioni dei plessi. La collaborazione tra scuola, famiglie, organi collegiali e Amministrazione rappresenta infatti un elemento fondamentale per affrontare le criticità e lavorare concretamente al miglioramento degli ambienti destinati ai nostri bambini e ragazzi.

L’auspicio è che il nuovo anno possa segnare l’inizio di una stagione ricca di entusiasmo e di progettualità. La scuola è pronta ad accogliere nuovamente i suoi alunni e a intraprendere con loro nuovi percorsi formativi, pensati come occasioni concrete di apprendimento, crescita personale e scoperta. Grande novità di questo anno è l’attivazione delle sezioni Cambridge per la scuola secondaria, una importante occasione di crescita.

A tutti gli alunni, alle famiglie, ai docenti, al personale scolastico e a quanti quotidianamente contribuiscono alla vita della scuola va l’augurio di un buon anno scolastico, da vivere insieme con fiducia, collaborazione e la consapevolezza che ogni nuovo percorso può rappresentare una grande opportunità per tutti».