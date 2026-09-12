Tutto pronto per la dodicesima edizione della StraCursi

CURSI (Lecce) – Saranno oltre 400 gli atleti al via domenica 13 settembre della dodicesima edizione della «StraCursi – Trofeo della pietra», la gara nazionale su percorso omologato di dieci chilometri valida come decima prova del circuito «Running in Salento – Street». Un grande risultato in un calendario ricco di impegni, con ben cinque gare presenti in contemporanea in Puglia, a dimostrazione della bellezza, sotto il profilo tecnico, organizzativo e paesaggistico, di una delle manifestazioni più belle del Salento. Una gara veloce e spettacolare, piena di fascino e storia, organizzata dall’Asd Cursores.

L’appuntamento è alle 8:30 in piazza Pio XII a Cursi, in un luogo che profuma di Sud, inondato da una luce abbacinante che illumina palazzi e chiese, menhir e facciate di dimore storiche. Nell’aria la polvere della pietra leccese, simbolo di un borgo incastonato nel cuore del Salento, si mescola alla leggenda dei «diarii cursores», i mitici corrieri di epoca romana, tra bar e luoghi in cui le lancette del tempo sembrano essersi fermate e tutto scorre lento. La gara toccherà anche la cittadina di Bagnolo del Salento, Comune legato un tempo a vocazione monarchica e celebre per l’antica tradizione dei cordai.

Dal punto di vista tecnico un percorso veloce e vario, tra strade cittadine e la campagna, ammirando le bellezze dei luoghi. A impreziosire la gara la presenza del gruppo dei PacerTribe, a scandire il passo degli atleti con ben otto tempi, facendo volteggiare i palloncini colorati nel cielo del Salento, trasformando la strada in una festa, i chilometri in emozione e la fatica in sorrisi, con un traguardo che profuma di impresa.

A guidare gli atleti verso il traguardo della gara nazionale, su un percorso di dieci chilometri omologato Fidal, il gruppo PacerTribe, con ben sette tempi: da «4 minuti e 15 secondi» al chilometro fino a «6 minuti» al chilometro. Basterà seguire il loro palloncino colorato per raggiungere il traguardo nel tempo stabilito, senza guardare il cronometro, concentrandosi sul passo e la respirazione, godendo al meglio di un tracciato che attraversa le piazze di Cursi e Bagnolo del Salento. Un viaggio nella storia e nel cuore di una terra meravigliosa.