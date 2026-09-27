Fortezze di Puglia: Il Castello di Trani

Benché una precedente torre risalente al X secolo e di cui sono stati ritrovate alcune vestigia nei pressi dell’attuale ingresso, ne occupasse il sito, l’edificazione del vero e proprio castello di Trani ebbe inizio nel 1233, sotto Federico II di Svevia e si completò ne 1249, esattamente un anno prima circa della morte del sovrano, sul progetto dell’ingegnere militare Filippo Cinardo, Conte di Conversano ed Acquaviva. La fortezza sorge esattamente al centro dell’insenatura della città, su un banco roccioso ed in prossimità del mare, i cui bassi fondali costituivano una valida difesa contro le incursioni saracene e prevedeva tutta una serie di baluardi intorno.

La forma originale doveva essere con ogni probabilità a pianta quadrangolare, come la maggior parte dei castelli pugliesi, con quattro torri angolari a pianta quadrata ed un cortile nel centro della struttura. Un fossato, molto probabilmente di origine naturale circondava la fortezza. Si racconta che ad una delle torri del castello l’imperatore avrebbe fatto impiccare Pietro Tiepolo, figlio di Jacopo, Doge della Serenissima Repubblica di Venezia. Inoltre il maniero ospitò più volte Manfredi, figlio di Federico e di Bianca Lancia, che lo scelse come sede delle sue seconde nozze con Elena Ducas.

Subentrati gli Angioini sul trono di Napoli, il castello fu rinforzato secondo il progetto dell’architetto militare Pierre d’Angicourt e in tale epoca si tennero al suo interno alcuni eventi di grande importanza: il matrimonio fra Carlo I d’Angiò e Margherita di Borgogna nel 1268, e tre anni più tardi quelle del suo figlio cadetto Filippo con Isabelle de Villehardouin. Nel 1385 Carlo III d’Angiò concesse il castello al capitano Alberico da Barbiano che lo tenne sino al 1419.

Saliti sul trono di Napoli gli Asburgo di Spagna, sotto il regno di Carlo V, nel 1533, ebbero inizio le radicali trasformazioni della fortezza per adattarla alle recenti innovazioni tattiche derivanti dalla comparsa ed evoluzione della armi da fuoco ed in particolare delle artiglierie da assedio. Si provvide pertanto a rinforzare la facciata rivolta verso terra e ad elevare due bastioni contigui a due delle quattro torri, uno a pianta quadrangolare all’angolo nordorientale ed un altro a punta di lancia, diametralmente opposto allo spigolo sudoccidentale.

Adibito a sede della Sacra Regia Udienza per la Provincia di Terra di Bari, il Tribunale Regio nel 1586, fu sede dello stesso sino al 1677, prima di essere trasformato in carcere provinciale nel 1844, dopo dodici anni di lavori di adeguamento alla nuova funzione, che tenne sino al 1974. In quell’anno passò nelle mani della Soprintendenza ai Beni Culturali che ha provveduto ad effettuare diversi lavori di restauro.

Cosimo Enrico Marseglia

Nato a Lecce, città in cui vive. Ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano in Modena e della Scuola di Applicazione dell’Arma TRAMAT presso la cittadella militare Cecchignola in Roma, ed ha prestato servizio come ufficiale dell’Esercito presso il 3° Battaglione Logistico di Manovra in Milano, il Distretto Militare di Lecce ed il Battaglione Logistico della Brigata Pinerolo in Bari. Dopo otto anni in servizio permanente effettivo, ha lasciato la carriera militare, dedicandosi alla musica jazz ed al teatro. Attualmente collabora con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università del Salento, come esperto di Storia Militare, e dal 2009 è ufficiale commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Scrive per L’Autiere, organo ufficiale dell’ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia), Sallentina Tellus (Rivista dell’Ordine del Santo Sepolcro), per L’Idomeneo (Rivista dell’Associazione di Storia Patria) e per altre testate. Ha già pubblicato Les Enfants de la Patrie. La Rivoluzione Francese ed il Primo Impero vissuti sui campi di battaglia (2007), Il Flagello Militare. L’Arte della Guerra in Giovan Battista Martena, artigliere del XVII secolo (2009), Battaglie e fatti d’arme in Puglia. La regione come teatro di scontro dall’antichità all’età contemporanea (2011), Devoto ad Ippocrate. Rodolfo Foscarini ufficiale medico C.R.I. fra ricerca e grande guerra (2015), Marseglia. Storia di una famiglia attraverso i secoli (2016), Contesa per Napoli. La Puglia ed il Regno di Napoli nelle guerre tra Spagna e Francia fra XV e XVI secolo (2024). Emergenza Vibrio Cholerae. Il Corpo Militare C.R.I. nell’emergenza colera in Puglia e Campania (1910-1911) (2025), per la Edit Santoro, e Attacco a Maruggio. 13 giugno 1637. Cronaca di una giornata di pirateria turca nel contesto politico-sociale europeo (2010) per la Apulus, quest’ultimo insieme al Dott. Tonino Filomena. Ha conseguito il Diploma Universitario in Scienze Strategiche presso l’Università di Modena e Reggio.